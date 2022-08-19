На «Крутушке» повара из Москвы и Петербурга приготовят старинный фаст-фуд и другие блюда

На XIII Международном этническом фестивале «Крутушка» соберутся более ста ремесленников со всей России, чтобы провести мастер-классы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал куратор фестивальной ярмарки мастеров Дамир Насыров.

«У нас всегда очень большой конкурс на ярмарку — на одно место заявляется около трех мастеров, и достаточно сложно выбирать их них», — подчеркнул он.

В этом году большое внимание уделяется кулинарным мастер-классам. Куратор кулинарного направления фестиваля Юлия Нуреева сообщила, что шеф-повара из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга расскажут гостям о блюдах, которые готовили до появления картофеля, и раскроют секреты их приготовления.

«Повара приготовят бараний бок, гречку, татарские треугольники и рыбные блюда. Особенно хочется отметить старинный фаст-фуд, который тоже будет присутствовать. Кроме того, мастера покажут необычные разносолы и способы их приготовления и сервировки», — пояснила Нуреева.

Она добавила, что в конце мастер-классов гости смогут бесплатно попробовать получившиеся блюда.