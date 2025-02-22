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Общество 22 февраля 2025 10:01

Швыдкой об уехавших из России артистах: «Коллективной амнистии не будет»

Покинувшим Россию артистам, которые захотят вернуться после возможного улучшения отношений с США, не стоит рассчитывать на «коллективную амнистию». Такое заявление изданию РИА Новости сделал спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации», – отметил собеседник издания.

По его словам, подход к возвращению будет индивидуальным. Тем, кто занимал активную антироссийскую позицию, не будут рады в стране.

Однако среди уехавших были люди, покинувшие Россию из-за растерянности или личных обстоятельств, «но ни в коей мере не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями». К ним будет другой подход, заявил Швыдкой.

#артисты #эмиграция из россии
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