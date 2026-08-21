Связующее звено для Артиги: зачем «Рубину» нужен Франко Тонья

«Рубин» близок к сделке по Франко Тонье: 24-летний воспитанник «Ювентуса» оформляет визу в Россию. Итальянец за 1,8 млн евро призван стать новым «мозгом» в атаке Франка Артиги. В материале «ТИ-Спорт» разбирает детали трансфера и оцениваем шансы хавбека стать для Казани новым Хваном Ин Бомом.





Фото: juventus.com

Архитектор атак для Артиги: как Франко Тонья изменит игру «Рубина»

Стороны уже полностью согласовали условия перехода, и прямо сейчас Франко Тонья занимается оформлением рабочей визы. Как только формальности с документами будут улажены, итальянец вылетит в Россию для прохождения углубленного медицинского осмотра и официального подписания четырехлетнего контракта.

Финансовая сторона сделки выглядит весьма выверенной для казанского клуба. По информации Sport24 «Рубин» и турецкий «Генчлербирлиги» договорились о трансфере хавбека за 1,8 миллиона евро. При этом 30% от этой суммы (около 540 тысяч евро) отправятся в итальянскую «Салернитану», которая сохранила за собой долю от последующей перепродажи игрока. Сам Тонья, по информации источника, согласовал личные условия соглашения: его оклад в Казани составит порядка 800 тысяч евро за сезон. Учитывая, что в последние годы «Рубин» старался приобретать игроков в районе 1–1,5 миллионов евро, этот трансфер можно назвать серьёзным вложением.

Но понимая, что на дефицитную позицию «Рубин» ищет игроков уже не одно окно, а качественные варианты сегодня стоят не менее 3 миллионов евро, такой шаг выглядит оптимальным решением. Тем более что 24-летний воспитанник итальянской школы футбола сейчас находится в самом расцвете сил.

Новый Ин Бом для «Рубина» или… ?

Если абстрагироваться от бухгалтерии, переезд Тоньи в столицу Татарстана выглядит как попытка руководства закрыть самую зияющую брешь в тактическом построении Франка Артиги. В последние годы «Рубин» отчаянно страдал от нехватки классического диспетчера — «мозга» команды, способного связать линии, придать атакам осмысленность, а также эффективно разгонять их через фланги и полуфланги. Номинально Тонья действует в центре поля и способен сыграть как креативный центральный нападающий или оттянутый форвард, однако его ключевой функционал гораздо шире банального завершения в штрафной площади. Его главный козырь — умение читать игру, опускаться за мячом в глубину и дирижировать партнёрами.

Именно такого игрока казанцам катастрофически не хватало, чтобы взламывать плотную защиту. В матчах, где соперник садится в глухой низкий блок, команде Артиги нужен исполнитель с тонкой культурой паса, способный отдать нестандартную разрезающую передачу или стянуть на себя сразу нескольких защитников за счёт дриблинга.

Школа «Ювентуса» заложила в итальянце главный навык, ради которого его так стремится заполучить Франк Артига, — безупречный технический контроль и умение играть между линиями. Тонья способен открываться в полуфлангах, принимать мяч спиной к воротам и мгновенно разворачивать атаку. В современном футболе это одна из самых дефицитных компетенций. При этом Франко не просто продвигает снаряд, но и самостоятельно генерирует опасность: за 28 матчей в чемпионате Турции он нанёс 81 удар по воротам (в среднем 3,2 за игру), что отлично характеризует его нацеленность на чужие ворота.

Фото: rubin-kazan.ru

В юношеском футболе Тонья воспринимался скорее как реактивный вингер, смещающийся с фланга в центр. Однако тактическая зрелость и физическое развитие трансформировали его в полноценного центрального хавбека. В схеме, которую наигрывает Артига, итальянец должен стать тем самым недостающим «мозгом». Угочукву Иву даёт команде мощную физику, отбор и разрушение, а Ходжа отвечает за объём, страховку и начальную фазу розыгрыша. Однако ни тот, ни другой не являются креаторами, способными «прошить» эшелонированную оборону и найти нестандартное решение по доставке мяча в последнюю фазу атаки. По идее, Тонья должен закрыть эту нишу за счёт тонкого обостряющего паса и дриблинга.

По своему влиянию на геометрию поля и темп игры итальянец вполне способен стать для нынешнего «Рубина» новым Хваном Ин Бомом. Южнокорейский легионер при Леониде Слуцком также номинально выходил в центре полузащиты, но де-факто выполнял роль свободного художника и плеймейкера, через которого строился весь выход из обороны и развитие позиционного наступления.

Но здесь стоит учитывать, что российская Премьер-лига встретит итальянца более плотным, жёстким и агрессивным прессингом, чем турецкая Суперлига. И ещё не факт, что его игрового интеллекта сходу хватит для идеальной адаптации.