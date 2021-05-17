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Ру Тат
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17 мая 2021  20:02
Сергей Гаврилов

Связующая Екатерина Лазарева вернулась в «Динамо-Ак Барс»

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Сегодня состав казанского «Динамо-Ак Барс» пополнила третья волейболиста краснодарского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Лазарева свою профессиональную карьеру начинала именно в казанском клубе. Екатерина родом из Москвы, из спортивной семьи, хоть и не волейбольной: отец — самбист, мать — баскетболистка. При этом обе дочери — Екатерина и ее младшая сестра Анна, заключившая недавно контракт с турецким «Фенербахче», выбрали именно волейбол.

В составе «Динамо-Ак Барс-УОР» Лазарева провела четыре года и помогла команде взять «серебро» (2013) и «бронзу» (2015) Молодежной лиги. Затем Катя поиграла в хабаровской «Приморочке», «Воронеже», «Заречье-Одинцово», «Липецке», «Сахалине», наконец, краснодарском «Динамо».

Ранее из краснодарского «Динамо» в Казань перебрались Ангелина Сперкайте и Ангелина Лазаренко.

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