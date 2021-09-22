Связующая «Динамо-Ак Барс» о возвращении в команду: «Приятно вернуться в Казань»

Новичок казанского волейбольного «Динамо-Ак Барс», связующая Екатерина Лазарева на предсезонной пресс-конференции поделилась своими эмоциями от возвращения в Казань через шесть лет.

И хотя вместе с Лазаревой из краснодарского «Динамо» летом в казанский клуб перешли еще две девушки, Екатерина не считает это групповым трансфером. «Это были индивидуальные решения каждой из нас. С каждой из нас „Динамо-Ак Барс“ вел отдельные переговоры», — сказала она.

Говоря о своих эмоциях, Лазарева не скрывала удовлетворения: «Приятно вернуться сюда через шесть лет. Казань мне всегда нравилась. Да и остались еще здесь друзья-знакомые, с кем я когда-то играла здесь в молодежной команде, остались связи. В команде отличная рабочая атмосфера».