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Спорт
12 декабря 2021  23:50
Cергей Гаврилов

Связующая «Динамо-Ак Барс» о победе над «Ленинградкой»: В концовке понервничали

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Связующая казанского «Динамо-Ак Барса» Вера Ветрова прокомментировала клубной пресс-службе домашнюю победу над «Ленинградкой» (3:0), посчитав, что хозяйки в защите сыграли грязно.

Вера отметила подачу хозяек: «В концовке, конечно, понервничали — и мы, и они. Но хорошо, что закончилось в итоге в нашу пользу. Хотя мы были сегодня точно получше на блоке, получше в атаке. И главное, выполнили установку по тактической подаче и дальнейшей реализации. Немного грязно сыграли в защите и на первой-второй обработке мяча — здесь будем прибавлять».

Ветрова признала, что начало встречи у казанской команды не самое лучшее: «Да, главное, что мы его выиграли. Хотя не скажу, что у нас есть такой синдром — так, наверно, кажется со стороны. Но, да, надо бы поагрессивнее входить в игру. С более серьезными соперниками будет сложнее догонять и вырывать победу».

#Вк "динамо-ак барс"
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