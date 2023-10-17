Связист-контрактник из Тетюшского района представлен к ордену Мужества

Дмитрий Токпаев из села Кляшево Тетюшского района совсем недавно подписал контракт с Минобороны и сегодня находится на передовой, служит связистом. Там ему дали позывной Дядя.

«10 октября было три месяца, как я подписал контракт, с 29 августа участвую в СВО. Почти каждый день бываю на передовой, так как связь нашим ребятам необходима. Если не будет связи — не будет победы», — рассуждает военнослужащий.

По его мнению, связист должен обладать смелостью, решительностью, потому что идешь под обстрелами и тянешь линию в какой-либо батальон, чтобы оттуда сообщили координаты противника.

«А тот только и ждет, что будет проходить связист. Приходится как-то изворачиваться, чтобы не попасть под обстрелы противника, выполнить боевую задачу и вернуться в лагерь», — рассказал боец.

Супруга солдата Елена Токпаева поделилась, что она родом из Кушкуя, там они с Дмитрием и познакомились. Он из Марий Эл, работал в лесу трактористом, пилил лес. Вместе они 6 лет, но расписались 12 июля этого года, перед отправкой на СВО.

«Дом в Кляшеве Дима захотел купить, друзья у него здесь. В деревне ему нравится, в город ехать не захотел. Дочка у меня от первого брака, но Дима воспитывает ее, как свою, удочерил. Общих детей у нас пока нет, но я надеюсь, что все еще впереди», — поделилась жена бойца.

Когда Дмитрий в конце июня собрался на СВО, супруга ему не поверила, думала, шутит. Но, оказалось, нет. Перечить и отговаривать мужчину тоже было бесполезно.

«Если он решил, то так и тоже будет. Пришлось смириться и поддержать его. Часто общаться у нас не получается. В основном вечерами пишем друг другу сообщения. Мы гордимся Димой, он у нас представлен к награде — ордену Мужества», — с гордостью рассказала Елена Токпаева.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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