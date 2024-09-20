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Связанным с Россией ученым закроют доступ к Большому адронному коллайдеру
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN), известная в первую очередь как оператор расположенного в Швейцарии Большого адронного коллайдера (БАК), с начала декабря этого года откажет сотням связанных с российскими институтами исследователей в доступе к своим объектам. Об этом пишет журнал Nature.
По информации издания, с 1 декабря 2024 года связанные с РФ ученые больше не смогут попасть на территорию CERN. Они должны будут сдать имеющиеся у них французские и швейцарские виды на жительство.
Желающим продолжить исследования в лабораториях организации придется прекратить сотрудничество с российскими организациями и перейти в иностранные учреждения. По оценке представителя CERN Арно Марсолье, с 2022 года так поступили примерно 90 российских специалистов и еще около 20 продолжают искать такую возможность.
Вместе с тем CERN продолжит работу над уже запущенными проектами с приблизительно 270 сотрудниками российского Объединенного института ядерных исследований, которые проводят эксперименты на коллайдере NICA в Дубне.
Отказ от сотрудничества с исследователями из РФ скажется на работе CERN, заметил специалист по физике частиц Немецкого синхротронного центра Ханнес Юнг. «Это оставит дыру. Я думаю, это иллюзия — полагать, что можно легко закрыть ее другими учеными», — констатировал он.
При этом Nature подсчитал, что вклады российских институтов и фондов составляли около 4,5% бюджета экспериментов на БАК, а потеря российского взноса в фонд модернизации БАК к 2029 году оставит CERN без дополнительных 47 млн долларов.
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