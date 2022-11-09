Нацмузей РТ откроет выставку, посвященную вкладу татар в становление советского Донбасса

Национальный музей Татарстана презентуют экспозицию «Донбасс – сердце России». Более 200 исторических экспонатов – письма, фотографии, плакаты, фрагменты газет, каска и лампа шахтера – расскажут посетителям о роли татарских рабочих и участии татарской интеллигенции в восстановлении промышленности региона после Гражданской войны.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В минувшие выходные в Кабинете Министров Татарстана презентовали проект „Донбасс — сердце России“. Одним из первых, кто посетил выставку, стал Президент республики Рустам Минниханов. Сейчас проект находится на стадии разработки — собрано более 130 экспонатов, в дальнейшем цифра возрастет до 200», — рассказала старший научный сотрудник экспозиционного отдела Национального музея РТ Анастасия Мокрополова.

По ее словам, название выставочного проекта «Донбасс – сердце России» взято из известного плаката 1921 года, где регион изображен в виде сердца, от которого идут кровеносные сосуды по всей России. После Гражданской войны началась агитация рабочих к переезду в Донбасс, который в то время мыслился промышленным центром Советской России. Регион стал точкой притяжения для рабочих и интеллигенции всего многонационального СССР.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы стали исследовать фонды нашего музея, и оказалось, что у нас большой комплекс предметов, связанных с деятелями татарской культуры – некоторые работали шахтерами и металлургами в Донбассе, некоторые из них, такие как Хади Такташ, выезжали в творческие поездки, собирая материал о тяжелой работе шахтеров. Основа выставки – подлинные материалы из фонда Национального музея республики», – подчеркнула Анастасия Мокрополова.

Она отметила, что в 1932 году на Донбассе работало более 40 тысяч татарстанских рабочих. Специально них выпускалась газета «Пролетар» на татарском языке, работали курсы ликвидации безграмотности, велась активная просветительская работа, в том числе создавались драматические кружки, школы и общества.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Донбасс посещали Ахмат Файзи, Тази Гиззат, Наби Даули, Рахим Саттар и Шариф Камал, который не понаслышке знаком с работой шахтера. В 1910 году вышло произведение „Воронье гнездо“, в котором он одним из первых описал тяжелый труд шахтера. Отдельно в выставке стоит персона Хади Такташа, который в 1930 году выехал на Донбасс для того, чтобы собрать материал о труде рабочих на металлургических шахтах. Материал впоследствии стал основой киносценария „Камиль“», — сказала Мокрополова.

На выставке представят советские плакаты, памятные значки, личные вещи, рукописи, документы, в том числе командировочное удостоверение Хади Такташа, а также подлинные фотографии 1920-1930 годов, которые запечатлели татарских рабочих, комсомольцев, учителей, писателей и журналистов, работающих на Донбассе. Также в регионе выступали артисты татарского драматического театра, в том числе Назиб Жиганов и Файзулла Туишев. Эта страница истории также найдет свое место в предстоящей экспозиции.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Донбасс и поволжские татары были тесно связаны в бытовом и рабочем плане — это исторический памятник, о котором мы будем говорить на нашей выставке. На самом деле, мы можем говорить не только об отдельном историческом отрезке, который связывает Татарстан и Донбасс: это целая история, которая занимает более двухсот лет. Это и первые рабочие, которые туда отправились; затем годы первых „пятилеток“; Великая Отечественная война; комсомольские отряды, которые выезжали, чтобы поднимать производство», — заметила старший научный сотрудник экспозиционного отдела Национального музея РТ.

Планируется, что экспозиция будет реализована как передвижной проект, который будет путешествовать по Татарстану и России. «Рассказать о нашем опыте, о нашей истории, которая связывает Татарстан и Донбасс, очень важно. Думаю, проект мы реализуем до конца этого года», — подчеркнула Мокрополова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, что организатор выставки – Национальный музей республики. В его собрании хранятся предметы, отражающие значительный вклад татарских рабочих и деятелей культуры в становление Донбасса в 20-30-е годы прошлого века. Отметим, что проект реализуется при поддержке руководства Татарстана и Министерства культуры РТ.