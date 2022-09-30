Связь стала еще быстрее на северо-западе Казани

Инженеры МегаФона усилили сигнал в локациях с плотной жилой застройкой, вблизи промышленных предприятий, на территориях организаций малого и среднего бизнеса в Московском районе Казани. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов компании увеличилась в 1,5 раза.

Столь существенного роста удалось достичь благодаря использованию частот в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц — оптимальных для городской черты и промзоны. Частоты позволяют охватить большую площадь 4G-покрытием и обеспечить высокие скорости в рабочих, офисных и жилых помещениях.

«В среднем казанец за месяц расходует на своем смартфоне порядка 23 гигабайт данных. Ежегодно этот показатель увеличивается на 10–15%. Чтобы растущее потребление не отражалось на длительности загрузки, мы усиливаем сеть новыми телеком-объектами, а также расширяем частотный спектр в сети LTE. Комплексное решение позволило улучшить связь на территории, где работают более 8 тысяч специалистов и проживает более 30 тысяч человек», — рассказал Дмитрий Кузнецов, директор МегаФона в Татарстане.

Инженеры оператора запустили новые базовые станции и модернизировали действующие на улицах Беломорская, Химическая, Тэцевская, Химиков, Гудованцева, Луначарского, Шомыртлы, Бадаева, Суворова, Пожарского, Северо-Западная, Автосервисная, Исаева, Васильченко, Гагарина, Академика Королева, Городская, Восстания, Хасана Туфана, Обнорского и других.

Обновление сети расширило возможности звонков по технологии VoLTE в регионе. При ее использовании голосовой вызов проходит по сети 4G, благодаря чему во время разговора не прерывается интернет-сессия. Абонент может продолжить, например, получать сообщения в мессенджере или пользоваться навигатором.

Реклама 18+. www.megafon.ru