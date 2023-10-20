«Связь – это нерв армии»: как доцент КФУ уволился с кафедры и ушел воевать

Евгений Жемков: «Когда я пошел добровольцем на СВО, мне сказали, что все отказываются быть связистами. Спросили меня: “Согласен?”»

Фото: предоставил Евгений Жемков

«Когда я пошел добровольцем на СВО, мне сказали, что все отказываются быть связистами»

«Кто идет и в дождь, и в грязь – наша доблестная связь» – это девиз связистов. Те, кто выбрал эту военную профессию, полны отваги и мужества, ведь они вносят огромный вклад в обеспечение обороноспособности страны. Они и выполняют задачи на поле боя, и разрабатывают новые технологии и оборудование.

В настоящее время Евгений Жемков проходит лечение в госпитале, на СВО он получил контузию, а во время реабилитации выяснилось, что у него идет воспалительный процесс в организме. Мы пообщались с ним по телефону. Евгений рассказал, что связистом стал, можно сказать, случайно.

«Когда я пошел добровольцем на СВО, мне сказали, что все отказываются быть связистами. Спросили меня: “Согласен?”, – я согласился. Вот и стал связистом», – рассказывает Евгений.

Военная карьера Евгения началась в 1975 году, когда его призвали на срочную службу. Распределили его в погранвойска на Дальний Восток. После двух лет срочной службы, получив должность контрразведчика и звание ефрейтора, он вернулся домой.

«После возвращения домой я поступил в архитектурно-строительный университет, окончил там военную кафедру. Получив диплом архитектора, как офицер запаса, снова был призван. Так я прослужил еще 12 лет», – вспоминает он.

В каких именно горячих точках был, Евгений Жемков уточнять не стал.

«У меня была такая должность, она постоянно была горячая. Это все, что я могу вам сказать. Я могу назвать подразделение – это отдел контрразведывательных операций», – поделился офицер.

На заслуженный отдых ушел в должности подполковника, ну а когда началась СВО, решил снова вернуться к военной жизни.

Служить Жемков решил в батальоне «Барс-13». На вопрос, почему согласился на такую профессию, офицер ответил, что ответственность задач, которые стоят перед военными связистами Фото: предоставил Евгений Жемков

«Как вы представляете себе офицера русского отговорить?»

Евгений вместе с супругой уже 45 лет, они воспитали двоих сыновей: оба работают на предприятиях оборонной промышленности. К решению мужа уйти на СВО жена Евгения отнеслась с пониманием, отговаривать не стала.

«Как вы представляете себе офицера русского отговорить? Поплакала и отпустила. Жена за время моей службы уже привычная к этому, мои отъезды по нескольку месяцев закалили ее характер», – говорит он.

Евгений – доцент кафедры Казанского федерального университета. Свою гражданскую должность он решил оставить, уволился, и пошел добровольцев на СВО. О своем решении он рассказал только проректору.

«Он очень удивился, но отговаривать меня не стал», – ответил Евгений.

Служить Жемков решил в батальоне «Барс-13».

«Меня больше никуда и не брали из-за возраста. В этом батальоне собираются бывшие военные, ветераны Афганской и чеченской войн – это такие прожженные бойцы. ‘’Барс’’ так и расшифровывается: боевой, армейский, резерв страны», – объяснил подполковник

На вопрос, почему согласился на такую профессию, офицер ответил, что ответственность задач, которые стоят перед военными связистами.

«Там все должности сложные, даже повар. Я считаю, что повар – это вообще смертельно опасная профессия на войне. Связь – это нерв системы. Без связи солдаты гибнут, они не могут воевать, не зная где, куда и как. Связист должен обеспечить связью штаб со своими опорными пунктами в любое время суток и в любой боевой обстановке, даже под обстрелами. В лесах, на открытой местности: он везде должен пройти», – говорит офицер.

«Почему я пошел? Потому что – солдат, мне надо Родину защищать. Это мое воспитание, это такой триггер: война – и все, я встал и пошел. Надеялся, что там я где-нибудь пригожусь» Фото: предоставил Евгений Жемков

«Должность эта расстрельная, за связистами всегда идет охота»

«Я просто делаю свою работу. Как и вы ходите на работу каждый день, так и я», – уверен офицер Жемков.

Евгений рассказал, что особенно долго не раздумывал: почувствовал свою нужность и пошел.

«Почему я пошел? Потому что – солдат, мне надо Родину защищать. Это мое воспитание, это такой триггер: война – и все, я встал и пошел. Надеялся, что там я где-нибудь пригожусь», – отметил он.

Вот и пригодился – выбрал должность, на которую никто не соглашался.

«Как правило, связисты в бою не участвуют, наоборот, стараются обойти все опасные пути. Моя задача не кого-то убить, а проложить связь. Но бывало всякое – и, например, встречи с диверсионными группами, и перестрелки. Очень много ситуаций, когда попадаешь под минометный и артиллерийский обстрел, это постоянно. Видят, что связист идет по полю, и начинают стрелять. Должность эта расстрельная. За связистами всегда идет охота. Потому что если подразделение лишат связи, значит, оно погибнет», – объясняет подполковник.

В завершение беседы офицер передал пожелание тем, кто взвешивает все за и против контрактной службы.

«Это все зависит от воспитания человека. У меня не было даже никаких раздумий: надо – не надо. Я воспитан был так: встал и иди. Я знал, что нужен Родине. Это долг каждого мужчины. Не только офицера, не только тех, кто служил в армии. Если страна ждет твоей помощи, отказывать ей нельзя, или Родину потеряешь. Выбор, как вы понимаете, не очень большой. И пусть каждый ответит честно самому себе, пусть назовет хотя бы одну серьезную проблему, которая мешает ему принять единственно правильное решение», – подытожил Евгений Жемков.