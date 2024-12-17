«У Бога не бывает случайностей»: почему святую Варвару вспоминают в День ракетных войск

Сегодня, в День ракетных войск стратегического назначения, в Варваринском храме Казани прошли торжественные мероприятия, посвященные престольному празднику. Святая великомученица Варвара считается небесной покровительницей этих войск. На празднование пришли суворовцы и курсанты Казанского танкового училища, которые вместе с прихожанами и духовенством Казанской епархии помолились о российском воинстве.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Святая великомученица Варвара родилась в городе Илиополе (нынешней Сирии) в 305 году. Ее жизнь стала примером великого подвига веры, поскольку она претерпела жестокие муки, но не предала свои убеждения. Ей молятся в моменты смертельной угрозы, при опасностях, связанных с огнем или природными стихиями. Но ракетчики почитают её не только за это — их профессиональный праздник совпадает с днем памяти святой. Также к ней обращаются артиллеристы, пожарные и шахтеры, ведь именно сегодня отмечается их праздник. Великомученицу Варвару чтят не только в России, но и в Европе, а также Северной Америке.

Варваринская церковь была построена в конце XVIII века. Ее основой стал дом казанского вице-губернатора Кудрявцева. Изначально здание возводилось для нужд Арского кладбища, однако впоследствии там возникла собственная обитель, освящённая в честь Ярославских чудотворцев.

Храм расположен неподалеку от военного госпиталя и Суворовского училища, что имеет символическое значение.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Профессор Казанской духовной академии и Императорского Казанского университета, а также ректор Богословского института Протоиерей Николай Петров был последним настоятелем Варваринской церкви перед ее закрытием в годы советских репрессий.

Храм вновь открылся в 1994 году. На протяжении 29 лет его настоятелем был протоиерей Виталий Тимофеев. В прошлом году он передал бразды правления иерею Дмитрию Кудрявскому.

«Первое Богослужение после закрытия состоялось ровно 30 лет назад, 17 декабря. Храм был возрожден трудами отца Виталия. В советские годы здесь было трамвайное депо, потом производили пленку, оборудовали цеха, в здании храма стояли станки, масленые ванны. Своды были порушены, поставили дополнительные перегородки – работы здесь было много. Только в 2000 году укрепили своды, завершили окончательно все работы», – рассказал настоятель храма отец Дмитрий.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Благочинный I округа Казани протоиерей Владимир Самойленко передал поздравление от имени митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, который в данный момент находится в отъезде.

«Передаю всем слова поздравления от нашего дорогого владыки: и суворовцам, и танкистам. У нас нет воинов-ракетчиков, тем не менее, передаем и им приветствие и поздравления от нашего митрополита», – сказал отец Владимир.

Когда мы молитвенно вспоминаем какого-либо святого, нам следует брать с него пример, отметил он.

«Это великий образец, на который мы все должны ровняться. Святая Варвара дает нам образец верности стояния за правду Божию. У каждого человека найдется своя правда, но эта правда с маленькой буквы. А божественная правда – с большой», – отметил протоиерей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Священнослужитель обратил внимание, что в 1959 году Совет министров СССР утвердил постановление об образовании ракетных войск стратегического назначения и это произошло именно 17 декабря, в день памяти великомученицы Варвары.

«Это произошло случайно, но мы ведь с вами верующие люди, и говорим, что у Бога никогда не бывает случайностей. Это промысел Божий, что великомученица стала покровительницей ракетный войск стратегического назначения нашего великого российского государства. Поэтому сегодня мы молимся о них, как о надежном щите нашей страны», – рассказал отец Владимир.

После окончания службы прихожан и гостей храма пригласили на презентацию духовно-просветительского центра, расположенного на территории церкви. Проект долгое время находился на стадии планирования, и теперь здание почти готово к открытию. В нем будут расположены воскресная школа, трапезная и административные помещения.