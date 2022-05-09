«Священный праздник отмечает вся Россия»: Путин поздравил Минниханова с Днем Победы

Самоотверженность предков, победивших фашизм, всегда будет вдохновляющим примером для россиян. Такие слова привел глава государства Владимир Путин в поздравлении Президенту Татарстана Рустаму Минниханову по случаю Дня Победы.

«Этот священный праздник отмечает вся Россия, он дорог каждому из нас. Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они встали на пути врага, с честью прошли через все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества. И победили! Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго», — написал Путин.