Традиции и секреты семейного счастья: Мухаметшин открыл полуфинал конкурса «Нечкэбил»

Сегодня в Казани стартовал фестиваль «Культурный код Татарстана», а также полуфинал республиканского конкурса «Нечкэбил». Событие собрало в культурном центре им. Ленина 28 семей из 21 района республики. Участники рассказали гостям о домашних традициях и поделились с ними секретами семейного благополучия.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Семья – это фундамент любого общества, и мне приятно, что сегодня в зале собралось большое количество счастливых пар. Создать семью, вырастить и воспитать детей, радуясь затем их достижениям, – это очень ответственно. Сохранение и развитие нравственных и культурных ценностей является важнейшей миссией семьи», – поприветствовал участников и гостей конкурса Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Глава парламента республики отметил, что в Татарстане существуют государственные меры поддержки в отношении многодетных и приемных семей. Так, по инициативе Президента республики для семей, в которых воспитывается семь и более детей, учреждена новая государственная награда – медаль «Родительская доблесть». Ежегодно Рустам Минниханов вместе с супругой чествуют лучшие семьи Татарстана, которые прожили в крепком союзе более 25 лет.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

За 17 лет фестиваль расширил свои границы и стал поистине любимым и народным. За все время в конкурсе приняли участие более 800 семей со всех районов Татарстана. В этом году в зональный этап вышли 49 семей, 28 из которых представили гостям фестиваля уникальные семейные традиции, культурные обычаи и самобытное творчество. Кроме того, хранительницы очага демонстрировали и кулинарные способности, накрывая стол с традиционными семейными блюдами.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Наша семья впервые участвует в конкурсе. Мы сегодня представляем семейные ценности и делимся секретами семейного счастья. Поверьте, нам есть чем поделиться, ведь в браке мы уже более 21 года. Главный секрет крепкой пары – это, конечно любовь, уважение друг к другу, умение слушать своего партнера и смотреть вместе только в одну сторону», – рассказала участница конкурса Эльвира Юнусова.

Полуфиналистка поделилась, что на фестиваль семья привезла самые ценные «артефакты»: «Коран», грамоты и дипломы, фамильные реликвии, потрепанный томик с кулинарными рецептами, а также детские рисунки и поделки, которые запечатлели самые радостные и волнительные воспоминания семьи.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Особой изюминкой фестиваля стал торт «Семья». К приготовлению праздничного угощения приложила руку каждая участница, не обошлось и без чуткого наставника в лице шеф-повара. По итогам состязаний в финал конкурса вышли десять лучших семей. Заключительная часть пройдет накануне Дня матери.