Священнослужители Казанской епархии проголосовали на выборах в Госдуму РФ

Татарстанская митрополия

Более 2800 избирательных участков открылись сегодня в восемь утра в Татарстане. Одним из первых участие в выборах принял секретарь Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Отдать свой голос Самойленко пришел на избирательный участок №112, который расположен в Кировском районе города.

«Сегодня мы совершаем важный выбор в нашей жизни. От нашего выбора зависит дальнейшее развитие России и Татарстана на ближайшие пять лет. Дай Бог, чтобы мы сделали выбор, благодаря которому наше отечество пойдет по пути дальнейшего процветания. Дай Бог, чтобы наш народ-труженик жил в мире и благоденствии», — отметил священнослужитель после голосования.

