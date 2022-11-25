Священнослужители из Нижнекамска доставят гуманитарный груз бойцам спецоперации

Священнослужители из Нижнекамска — двое благочинных из церкви и двое имамов из мечети — доставят гуманитарный груз бойцам спецоперации. Сегодня с утра из города химиков отправилась «Газель», груженная всем необходимым по запросу бойцов: это печки-буржуйки, бензиновые генераторы, медикаменты.

Имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов рассказал, что идея совместно помочь бойцам на передовой возникла у священнослужителей Нижнекамска — к акции присоединились отцы, батюшки, хазраты и имамы. В церквях и мечетях они установили ящики для сбора пожертвований.

«Сегодня выдвигаются одной делегацией. Это первый опыт для нас. И, конечно, испытание. Ехать нужно два дня. Я сам там был. И это все мне знакомо», — поделился Салих хазрат.

Для того, чтобы жены и матери бойцов были спокойны за своих мужчин, на передовую вместе со священнослужителями отправили оператора Фаниса абый, который будет снимать и по приезду покажет родным кадры с места службы их близких.

«Мы отправляем их с молитвами, чтобы они спокойно доехали. И с молитвами ждем обратно здесь. Священнослужители едут до границы со спецоперацией. Но даже доехать до туда уже героизм. Поэтому, дай бог, чтобы ребята ощутили тепло и заботу своих родителей, близких, горожан, чтобы чувствовали себя более спокойно, на сколько это возможно. И, конечно, чтобы родные и близкие, которые остались здесь, увидев кадры, немного смогли успокоиться», — заключил имам-мухтасиб.