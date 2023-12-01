Священное Писание для музыканта: ГАСО РТ впервые в Казани исполнил Третью симфонию Малера

«Третья симфония — модель мира в натуральную величину и общая теория всего»

С приходом Александра Сладковского на пост худрука и главного дирижера Госоркестра РТ только ленивый не говорил: «Как сильно изменился оркестр». Кажется, что все 13 лет коллектив завоевывал и подтверждал звание профессионального оркестра «столичного» уровня.

Чудится, что после Третьей симфонии Малера (и еще девятью за плечами), доказывать больше ничего не придется. Точно как альпинисту, покорившему Джомолунгму. И хотя в округе еще столько гор, после Эвереста Фудзияма мнится холмиком.

Казанской премьерой Третьей симфонии ГАСО РТ завершил исполнительский цикл симфоний австрийского композитора.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

По расхожему мнению Третья симфония — попытка Малера осмыслить жизнь: не вглубь, а вширь, в мировом масштабе. Здесь говорит сама природа и раскрывает свои сокровенные тайны.

«Из всех симфоний Малера и вообще всех симфоний мирового классического репертуара, Третья — самая большая, длится 100 минут», — любезно предупредил ведущий концерта — музыкант, педагог, критик и популяризатор академической музыки Артем Варгафтик. По залу пронеслись судорожные вздохи. Видимо, в курсе были не все присутствующие.

Но надо отдать Госоркестру РТ должное — за 13 лет коллектив сумел воспитать публику. Будь-то беспроигрышный Рахманинов или неподъемный Брукнер: если в афише Сладковский и ГАСО РТ— слушатель придет.

Артем Варгафтик продолжил: «Такие люди, как Малер, сейчас не пишут музыку. Они запускают ракеты в космос, руководят корпорациями или находят другой путь к безграничной власти и мировому господству. Что касается Малера, то его замысел выглядит так: “Господь создал этот мир из ничего за шесть дней (в седьмой, как известно, пребывал в покое). А я, Густав Малер, сейчас это творение воссоздам за один час сорок минут и шесть симфонических частей”. Это модель мира в натуральную величину и общая теория всего».

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

С самого начала идея кажется заведомо провальной: удержать форму столь масштабного сочинения сложно. Но не для Госоркестра РТ. Как ловко оркестранты переключались с трагический столкновений на созерцание, а самые разнообразные темы переплавляли в образ ог­ромных движущихся масс.

Словно картинки, нахлестывая одну на другую, меняли настроения, посыл, идею, не давая перевести дух и опомниться. В этой музыке нашлось место всему, после нее нечего сказать. А каков финал! В ней нет ни драмы, ни борьбы, ни трагизма, а только жизнь, бьющая ключом.

«Это Священное Писание для музыканта. Книга жизни и веры — вот как я к этому отношусь», — поделился Александр Сладковский.

К слову, один час сорок минут пролетели как миг. И судя по тому, что партер не поредел и к концу сочинения, слушатели это мнение разделили.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Запись всех симфоний Малера

«Для меня Малер — космос, целая Вселенная. Он создал совершенно необыкновенный стиль; его музыка одна из самых сложных для исполнения. Как и любой гений, он оказал влияние на многих музыкантов, в том числе, на Дмитрия Шостаковича. Я и сам сознательную жизнь живу этой музыкой. И теперь счастлив, что наш оркестр исполнил все его симфонии», — поделился маэстро.

Александр Сладковский признается — еще 15 лет назад мог только фантазировать о коллективе, который под его руководством исполнит симфоническое наследие Малера. Но бережно хранил и лелеял мечту.

И вот, свершилось — последняя вершина покорилась коллективу. В руках оркестрантов — весь Малер, а в планах — запись всех симфоний. В июне этого сезона начнут с Первой, Четвертой и Пятой. Остальные запишут к 60-летнему юбилею оркестра — к 2026 году.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Такой длительный срок объяснить просто: Малер на инструментарий не скупился — для его симфоний требуется тройные и четверные составы, хоры, отдельные голоса. Состыковать графики со всеми, включая звукозаписывающую компанию, задачка непростая.

Не будем забывать, о технической (читай: виртуозной) и смысловой сторонах вопроса. Это тебе не 40-я симфония Моцарта (да простит Вольфганг), которая идет в базовой «прошивке» любого оркестранта. Сложнейшие партитуры, сольные фрагменты отдельных инструментов, в частности, духовых, концепция «строительства мира», которой придерживался Малер в своем творчестве, — с лету не воплотишь и не исполнишь.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«Каждая симфония Малера — это преодоление для коллектива и дирижера. Не каждый оркестр может замахнуться хотя бы одну симфонию, не говоря о всем цикле. Музыка прекрасная. Но донести ее может только профессиональный оркестр. Вся музыкальная ткань пронизана соло оркестрантов, а значит, каждый должен суметь выступить как концертирующий солист. Вы не представляете, насколько это непросто. И я горжусь, что в Татарстане есть оркестр, которому подвластна эта стихия», — уверен маэстро.

Записываться оркестр по традиции будет летом: после окончания концертных сезонов в стенах ГБКЗ имени Сайдашева.