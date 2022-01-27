Священники в РТ будут посещать больных в госпитале с учетом рекомендаций Минздрава РФ

26 января под председательством замминистра здравоохранения России Олега Салагай и главы Синодального отдела по церковной благотворительности и соцслужению епископа Верейского Пантелеимона прошло совещание, посвященное рекомендациям во время посещения священнослужителем больных в госпитале. В совещании по видеосвязи приняли участие представители всех епархий Русской Православной Церкви, а также специалисты региональных департаментов здравоохранения.

Татарстанскую митрополию представляли председатель Отдела по работе с медицинскими учреждениями Казанской епархии иеромонах Роман (Модин), настоятель храма Ярославских чудотворцев в Казани протоиерей Николай Троицкий и другие. Татарстанскую делегацию возглавил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Участники обсудили вопросы духовного окормления пациентов, которые проходят лечение в стационарах больниц, а также вопросы беспрепятственного допуска духовенства в больницы в период пандемии коронавируса.

По поручению зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой Минздрав России направил во все регионы методические рекомендации по посещению больных в госпитале священнослужителями. В этих рекомендациях описан алгоритм посещения священника больного с момента подачи последним просьбы об этом.

Кроме того, на основе этих рекомендаций разрешается принять собственные нормативные акты, которые будут регулировать порядок допуска священников в стационары.

«Теперь, когда установлен единый порядок посещения священнослужителями пациентов стационаров, верующим людям будет легче реализовать свое законное право на встречу со священником в больнице. Посещение священника помогает улучшить психологическое и духовное состояние верующих пациентов, священник поддерживает врачей и медицинских работников», – отметил епископ Верейский Пантелеимон.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай также указал на важность допуска священнослужителей в больничные палаты.

«Каждый человек, который оказался в больнице, имеет по закону право на допуск к нему священника. Но до сих пор отсутствовал механизм реализации этого права. На устранение этого пробела и для помощи регионам и направлены Методические рекомендации», – подчеркнул Олег Салагай.

Вопросы соблюдения выданных рекомендаций Минздрава обсуждались и на внутреннем совещании с участием замминистра здравоохранения РТ, работников министерства и представителей Татарстанской митрополии.

Напомним, что в Казани продолжается священническое служение в городских больницах. Кроме того, служение проходит и в «красных зонах» по согласованию с руководством больниц. Оставить заявку на посещение священнослужителем больницы можно ежедневно по номеру +7 917 252 68 75.

Пригласить священника в больничную палату может любой житель Татарстана, позвонив по телефону федеральной горячей церковной соцпомощи 8 800 70 70 222.