Священники проведут просветительские беседы с молодежью Казани в парке «Черное озеро»

В казанском парке «Черное озеро» открывается серия встреч православной молодежи с духовенством, которые будут проходить по вторникам. С молодыми прихожанами казанских храмов ведут беседы на злободневные темы руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин и помощник руководителя профильного отдела иерей Александр Данилов.

Одна из таких встреч в формате живого общения прошла в прошлый вторник – на ней обсуждались вопросы, связанные с мироощущением человека, его самооценкой и самоценностью. Священники рассказали о христианском отношении ко злу, о том, как воспитывать и наказывать с любовью.

Следующая беседа пройдет 16 августа. На ней планируется обсудить вопросы биоэтики и христианского отношения к вызовам современности. Встречи начинаются в 19:00, сообщает пресс-служба Казанской епархии. Присоединиться к беседам могут посетители парка и все желающие. Подробности можно узнать по телефону: +7(927)494-90-07.