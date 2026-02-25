news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 февраля 2026 11:08

Священник рассказал, в каких зарубежных храмах можно причащаться верующим РПЦ

Читайте нас в
Телеграм

Православные верующие Русской православной церкви (РПЦ) могут участвовать в таинствах за границей, но не во всех храмах. Об этом RT рассказал священник Владислав Береговой.

Он напомнил, что с 2018 года Константинопольский и Александрийский патриархаты, по позиции РПЦ, находятся в расколе. Поэтому в их храмах причащаться и исповедоваться нельзя.

Береговой отметил, что такие храмы для верующих РПЦ фактически становятся «музеями», как католические или лютеранские церкви.

При этом он подчеркнул, что можно посещать румынские, болгарские, польские, грузинские и другие православные церкви, которые не находятся в расколе. В них разрешено и исповедоваться, и причащаться.

#православные #РПЦ #храмы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

24 февраля 2026
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026