Священник рассказал, в каких зарубежных храмах можно причащаться верующим РПЦ

Православные верующие Русской православной церкви (РПЦ) могут участвовать в таинствах за границей, но не во всех храмах. Об этом RT рассказал священник Владислав Береговой.

Он напомнил, что с 2018 года Константинопольский и Александрийский патриархаты, по позиции РПЦ, находятся в расколе. Поэтому в их храмах причащаться и исповедоваться нельзя.

Береговой отметил, что такие храмы для верующих РПЦ фактически становятся «музеями», как католические или лютеранские церкви.

При этом он подчеркнул, что можно посещать румынские, болгарские, польские, грузинские и другие православные церкви, которые не находятся в расколе. В них разрешено и исповедоваться, и причащаться.