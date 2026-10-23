Священник рассказал, в каких местах нежелательно вешать иконы

Иеромонах Феодорит рассказал, в каких комнатах нежелательно вешать иконы. По словам священника, иконы нельзя размещать в туалете. Кроме того, как отметил батюшка, образы святых обычно не ставят в кладовке, так как люди редко туда заходят.

«В туалете икону размещать нежелательно. А в остальных местах можно. В любой комнате, в том числе на кухне», – пояснил Феодорит.

Иконы следует размещать там, где человек сможет молиться Богу. Для этого подойдет даже подоконник, если в доме нет другого подходящего места.

«Специальной молитвы на развешивание икон нет. Можно обратиться к Богу или к святому, которого вы размещаете. Икона – это наш разговор с Богом и святым», – сказал священник в беседе с «Абзацем».