Священник раскритиковал тех, кто постится ради похудения

Священник Владислав Береговой раскритиковал тех, кто воспринимает Великий пост как удобный период для снижения веса. В беседе с «Абзацем» он подчеркнул, что подобный подход лишен духовного смысла и превращает пост в обычную диету.

По словам священника, пост не является диетой, а его цель – духовное сосредоточение, участие в богослужениях, чтение Евангелия и дела милосердия.

«Если ты пытаешься использовать этот период, чтобы похудеть, в этом греха нет. Занимайся самоздоровьем, но не думай, что тебе за это будет еще и какая-то духовная награда. Ты просто пользуешься моментом как мотивацией», – пояснил отец Владислав.

Он также подчеркнул, что во время поста многие, напротив, могут набирать вес, поскольку разрешенные продукты нередко отличаются высокой калорийностью.

«Если ты только ничего не ешь, то ты просто худеешь. Какая тебе награда от Бога? Никакая. Твоя награда – в лайках под твоими фотографиями в соцсетях. Главное: ты голоден для того, чтобы был сыт тот, кто голодает в течение года», – отметил священник. Он также добавил, что средства, сэкономленные на более дорогих продуктах, следует направлять на помощь нуждающимся.