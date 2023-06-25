«Священник не психотерапевт, он занимается душой»: кто такой духовник и как его выбрать

«Духовник знает условия вашей жизни и может дать полезный и нужный совет»

Относиться к православию можно по-разному – кто-то ходит в храм по большим праздникам, кто-то заходит поставить свечку в первую попавшуюся по пути церквушку, если в жизни случились неприятности. Другие регулярно приходят на исповедь и причастие. И у тех, и у других могут возникать разные вопросы: «Все ли я делаю правильно?», «Можно ли есть выпечку в пост?». Хорошо, когда рядом есть надежный знающий человек, который всегда поможет советом и духовно поддержит. Обычно эту роль для православного христианина выполняет духовник.

Руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин рассказывает, что духовник – это священник, у которого вы регулярно исповедываетесь, он знает условия вашей жизни и может дать вам полезный и нужный совет.

«Эта формулировка есть в документе об Евхаристии. Иметь духовника – это хорошо. Конечно, лучше ходить в один храм, к одному батюшке, которому не приходится каждый раз объяснять. Вот, к примеру, у человека болезнь, и в пост он вынужден пить молоко. И ему приходится каждый раз, исповедуясь у разных священников, это рассказывать. Своих прихожан я всегда прошу – не надо мне каждый раз рассказывать это, я благословил вас, я знаю, что человек кирпичи на стройке таскает и ему тяжело не есть мяса», – объясняет отец Александр.

Но найти духовника – задача не из простых. Главное, не спешить. Часто получается, что все случается само собой.

Найти духовника – задача не из простых. Главное, не спешить. Часто получается, что все случается само собой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поэтому, когда ко мне приходят и говорят: “Батюшка, будете моим духовником?” – я говорю: “Вот походите полгода ко мне в храм, исповедуйтесь у меня, и если вам это будет полезно, вы поймете, что наладили свою духовную жизнь, то ради Бога”», – говорит он.

Отец Александр подчеркивает, что священник является только свидетелем, Господь сам этим процессом руководит, сам соединяет духовника и духовное чадо и дает подсказки.

«Во-первых, нужно помолиться Богу, чтобы он дал вам такого священника, который бы вас действительно понимал. Я считаю, важно, чтобы состоялся контакт, чтобы ваше общение с ним было вам на пользу. Для некоторых людей важно, чтобы батюшка был самый добрый, самый понимающий, погладил по головке. Другим же нужен священник прямолинейный и даже может быть немного грубый. Потому что иногда бывает, что ты общаешься с человеком интеллигентно, вежливо, а он тебя не понимает просто и все», – рассказывает иерей.

Священники бывают совершенно разные – у кого-то пять высших образований, кто-то из интеллигентной семьи, бывают среди них и попроще люди, отмечает отец Александр.

«В медийной сфере есть священники, которые прям резко рубят. Кто-то на них обижается, критикует, но тем не менее они пользуются большой популярностью. Есть другие проповедники, более мягкие, у которых тоже набирается огромная масса слушателей. И как правило, эти две группы их слушателей друг друга не понимают, но самое главное, что и для тех, и для других это полезно», – считает руководитель миссионерского отдела.

«Во-первых, нужно помолиться Богу, чтобы он дал вам такого священника, который бы вас действительно понимал» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поливай сухое дерево – это тебе для смирения»

Однако духовничество по своей сути пришло из монашества. Послушник жил при старце, и друг для друга они были духовник и духовное чадо.

«В собрании жития святых рассказывается история из V века. Преподобный Иоанн Колов в начале своего монашеского пути, еще будучи иноком, обрел духовника – преподобного Пимена с твердой и непреклонной волей. Наставник, испытывая терпение своего молодого послушника, дал ему необычное послушание – три года поливать сухое дерево. Вот поливай и все, поднимайся в гору с ведрами – это тебе для смирения. И он много лет ходил поливал, воспитал в себе смирение, полюбил это дело, не ругая старца. И вот в один из дней дерево зацвело», – рассказал отец Александр.

Именно такая форма духовничества вне монастыря вряд ли возможна. Сложно это не только для верующего, но и для самого священника, ведь каждому своему духовному чаду он должен уделять достаточно времени.

«Я не понимаю тех, кто говорит, что у него пятьсот духовных чад. Ведь хотя бы полчаса в месяц надо каждому посвятить. Священник должен уделять достаточное время тем людям, которые регулярно приходят к нему на исповедь и причащение. Священник должен понимать ответственность. Он должен духовно ими руководить, и он не будет рассказывать об этом направо-налево, это личное. Я всегда на литургии за прихожан вынимаю частичку, стараюсь молиться о них», – говорит отец Александр.

Отец Александр подчеркивает, что священник является только свидетелем, Господь сам этим процессом руководит, сам соединяет духовника и духовное чадо, и дает подсказки Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это каким нужно быть нонконформистом, чтобы люди к тебе не ходили?»

Иерей считает, что термины «духовник» и «духовное чадо» – очень условны, поэтому старается их не использовать.

«Через сколько лет прихожанин может назвать меня своим духовником? Если мое служение помогает ему, он может считать, что он мое духовное чадо, я не против. Здесь все очень условно. Я считаю, что все-таки у каждого воцерковленного верующего должен быть духовник, но таких воцерковленных верующих на самом деле не так много», – отмечает он.

Что же делать, если твой духовник служит в храме, который далеко от вашего дома, а тот храм, который стоит рядом с вами, вам не подходит?

«Допустим рядом с храмом живет бабушка, но ей не нравится священник. Я думаю, она не будет туда ходить. Если она не получает от этого духовной пользы, она будет забегать освятить куличи, потому что храм рядом или свечку поставить, но она не будет глобально исповедоваться, ассоциировать себя с этим храмом. Такая верующая найдет себе другой храм. При этом, что мешает тебе прийти в тот храм, который находится рядом с тобой? Насколько надо быть неконтактным человеком, чтобы совсем не найти общий язык с батюшкой. Насколько нужно быть каким-то нонконформистом, чтобы люди сказали мы к тебе ни за что никогда не пойдем?» – задается вопросом иерей.

Священник должен знать всех своих постоянных прихожан, рассказывает отец Александр. Если кто-то болеет, то на службе он поминает о здравии. Но и у духовного чада есть обязанности – в утренней молитве он должен поминать духовного отца.

Священник должен знать всех своих постоянных прихожан, рассказывает отец Александр Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я психологов не критикую, но нужно понимать свою компетенцию»

Есть один очень важный момент – нужно понимать, что духовник, это не психотерапевт.

«У терапевта нет задачи заниматься твоей духовной жизнью, он решает вопросы более практически. И заметьте, духовник эти проблемы не решает. Вот, например, человек застенчивый. Я этот вопрос никогда не решу. А, например, психотерапевт этот момент решит. Он даст пациенту какие-то упражнения, покопается в прошлом. Но при этом, понятие греха – это вопрос духовников», – объясняет он.

Психотерапевт бессилен в вопросе каких-то греховных склонностей, считает иерей.

«Психологи говорят, что надо принимать себя таким, какой ты есть, а это уже далеко не православный подход. Понятно, что ты такой, какой ты есть, но когда человек оправдывает какие-то свои страсти, это уже неправильно», – говорит священнослужитель.

Поэтому, отмечает отец Александр, важно, чтобы любой специалист в какой-либо области видел границы своей компетенции. Священник не должен лечить заикание, а психолог, если его клиент верующий, должен видеть духовные проблемы.

«Банально даже зависимость. Мы считаем, что зависимость, это реакция человека на неудовлетворенность миром. Игромания, алкоголизм, наркомания – это признак конфликта с миром, чего-то в жизни человеку не хватает. Ко мне приходит женщина и жалуется: “У меня муж пьет”. А почему у тебя муж пьет? Это не ты меня спрашивать должна, а я тебя. Что твоему мужу настолько не нравится в жизни, что он у тебя пьет?» – приводит пример иерей.

Он считает, что наши современники часто компенсируют духовное походами к психологам.

Человек в первую очередь сам должен понимать, к кому и с какими проблемами идти, говорит священник Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Общение с психологом – это прикольно. Ты пришел к психологу, там сидит такая девица прикольная, сама только недавно диплом получила, а может быть и вообще, еще учится, и вот с ней можно поговорить о жизни. Это не требует твоей работы над собой, ты можешь с утра поесть, попить кофеечку, и пойти общаться с психологом – никакой духовной работы над собой. Она тебе скажет: “Прими себя таким, какой ты есть. Гуляешь направо-налево? Ну прими себя таким. Молодец”. А суровый бородатый священник тебе скажет – блуд – это плохо. Я психологов не критикую, но нужно понимать свою компетенцию. Повальное увлечение психотерапией у нас в обществе – это показатель того, что люди не понимают, что есть духовные проблемы. Это более серьезно и более фундаментально», – считает отец Александр.

Человек в первую очередь сам должен понимать, к кому и с какими проблемами идти, говорит священник. Он рассказывает, что к нему обращаются с самыми разными проблемами и вопросами, иногда, даже смешными. Тем не менее, советует подходить и спрашивать, в церкви вам в общении не откажут.

«Люди очень разные. Бывает, человек только пришел в храм, и он приходит с такими вопросами: “Ой, батюшка, скажите, а в майонезе есть молоко? Гады морские – они постные или нет? Батюшка, можно мне съесть креветку?”. Но потом человек духовно возрастает и уже сам относится к этому с юмором, он втягивается и понимает, что все это второстепенные вещи. Я считаю, что должны быть такие вопросы, которые помогают», – заключил он.

Отец Александр посоветовал обращать внимание на возраст духовника. Младостарцы, то есть молодые священники, тоже могут быть хорошими наставниками. Стоит только вспомнить, что преподобный Александр Свирский уже в 18 лет считался старцем.