Руc Тат
16+
Происшествия 11 февраля 2026 12:52

Священник из Запорожской области погиб с крестом в руках во время беспилотной атаки

В Запорожской области священник Русской православной церкви Сергий Кляхин погиб, держа в руках крест, во время беспилотной атаки ВСУ. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря Бердянской епархии протоиерея Евгения Клименко.

«Во время отпевания он был поражен беспилотником ВСУ, где погиб прямо на месте», – рассказал Клименко.

Атака БПЛА началась прямо во время похоронной процессии, которую вел Кляхин. По словам очевидцев, поражающий элемент снес батюшку с ног, однако крест из рук он не выпустил. Помимо гибели священника, еще шесть человек получили ранения.

#Запорожская область #смерть священника #РПЦ
