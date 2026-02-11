Священник из Запорожской области погиб с крестом в руках во время беспилотной атаки

В Запорожской области священник Русской православной церкви Сергий Кляхин погиб, держа в руках крест, во время беспилотной атаки ВСУ. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря Бердянской епархии протоиерея Евгения Клименко.

«Во время отпевания он был поражен беспилотником ВСУ, где погиб прямо на месте», – рассказал Клименко.

Атака БПЛА началась прямо во время похоронной процессии, которую вел Кляхин. По словам очевидцев, поражающий элемент снес батюшку с ног, однако крест из рук он не выпустил. Помимо гибели священника, еще шесть человек получили ранения.