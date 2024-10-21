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Священник из Татарстана о духовной миссии в Луганске: «Мы там очень нужны»
Отец Сергий из села Ленино Новошешминского района РТ провел две недели в Луганске, выполняя миссионерскую работу в военных госпиталях, сообщает районная администрация. Священник рассказал о вопросах, с которыми обращаются к нему раненые.
По его словам, бойцы задают множество вопросов, многие из которых бывают довольно провокационными. Чаще всего их темы не связаны с религией, люди обсуждают насущные заботы – например, о боеприпасах, своих семьях и погибших товарищах.
«Они говорят о грехе, о своих сомнениях, один боец мне сказал: “Вспоминаю своих погибших товарищей и глаза кровью наливаются. Что мне делать?” Я ответил, что надо молиться и просить помощи у Бога – всегда нужно оставаться людьми. Бойцы молятся искренне о самом простом: чтобы были силы и здоровье, чтобы снаряд не прилетел», – поделился отец Сергий.
По его словам, в таких местах присутствие священнослужителей очень необходимо. «Мое служение проходило в трех госпиталях Луганска. Поездка дело строго добровольное», – говорит отец Сергий. – Священник, который хочет принять участие в такой миссии, пишет прошение своему правящему архиерею и испрашивает благословения на поездку.
Отец Сергий также выразил намерение снова отправиться с миссией и уже подал новое прошение.
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