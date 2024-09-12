Священник из РТ: «Нам необходимо поддержать уроки семьеведения в школах»

Руководитель Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Татарстанской митрополии иерей Ярослав Петрущенков отметил важность уроков семьеведения в школах. Своим мнением он поделился на круглом столе, посвященном реализации курса «Семьеведение» в образовательных учреждениях Татарстана.

Фото: Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Традиции семьи были потеряны нами в процессе урбанизации прошедшего столетия. Сейчас мы можем еще по неостывшим угольям той традиции, которую мы, казалось бы, потеряли, возжечь свою лампаду, чтобы вновь обрести правильное понимание семьи. Это необходимо нам как развивающейся стране. Потому что если мы не поддержим семью, не поддержим знания человека о семье, его традиции, если не наставим ребенка, то туда зайдет нетрадиционное и неконструктивное. Поэтому здесь мы должны быть соработниками, должны осознать, что Бог создал мужчину и женщину как семью. Семья – это божье установление», – рассказал отец Ярослав.

По его словам, современное общество относится к смене супруга как к смене машины – была старая, взяли новую. «Это абсолютно бесовское учение», – отметил отец Ярослав. Он также добавил, что подобную модель поведения копируют и дети.

«Нам необходимо поддержать уроки семьеведения, чтобы это вошло в традицию нашего общества. Мы должны сами выстроить рамки традиционного общества, которые имеют в себе в качестве основы наши традиционные религии, в основе которых есть верность Богу, семье и Отечеству. Мы все должны быть едины и неразделимы», – говорит иерей.

Отец Ярослав обратил внимание и на то, что митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл убежден, что людям необходимо «научиться быть семьей семей, чтобы преодолеть всех противников».

Обсуждение курса «Семьеведение» провели в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Модератором встречи выступила депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова.