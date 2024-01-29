Соединенные Штаты пытаются сорвать международные спортивные турниры, которые запланированы в России в 2024 году. Об активизации усилий американцев в этом направлении сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные Службы внешней разведки РФ.

В числе соревнований, к которым приковано особое внимание из-за рубежа, оказались «Игры будущего» и Игры стран БРИКС, которые пройдут в Казани, а также Всемирные игры дружбы, которые примут Москва и Екатеринбург.

В сообщении говорится, что США рассчитывают на поддержку WADA и его руководителя Витольда Баньки. В следующему году у президента организации истекают полномочия, и он надеется на успешное продолжение карьеры, подчеркнули в Службе внешней разведки России.