СВР: Запад готовится назначить своего «наместника» на Украине

Страны Запада продолжают укреплять механизмы прямого внешнего управления Украиной – на данный момент они планируют направить в Киев своего специального посланника. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, передает РИА Новости.

«Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией. По поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства "семерки" учредить должность "спецпосланника" по Украине», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «спецпосланник» будет иметь постоянный доступ к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и будет осведомлен обо всех его планах. Также он будет блокировать шаги украинского Президента, не согласованные с США и Великобританией, «предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения».

На эту роль претендуют русофобски настроенные американские и европейские политики, особо выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг – сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе он хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве.