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СВР: Во Франции боятся недовольства среди офицеров из-за потерь военных на Украине
Из-за потерь своих военнослужащих на Украине военное руководство Франции опасается недовольства среди офицеров, на сегодня уже существует проблема с поиском «добровольцев». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«В военном руководстве опасаются недовольства в среде действующих офицеров французской армии среднего звена, – приводит пресс-бюро слова директора СВР Сергея Нарышкина. – Среди погибших их „непропорционально много“, и уже на нынешнем этапе фиксируются проблемы с поиском „добровольцев“ для ротации и „замены выбывших“ на украинском ТВД [театре военных действий]».
Ранее Нарышкин рассказал, что Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тыс. человек.
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