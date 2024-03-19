СВР: Во Франции боятся недовольства среди офицеров из-за потерь военных на Украине

Из-за потерь своих военнослужащих на Украине военное руководство Франции опасается недовольства среди офицеров, на сегодня уже существует проблема с поиском «добровольцев». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«В военном руководстве опасаются недовольства в среде действующих офицеров французской армии среднего звена, – приводит пресс-бюро слова директора СВР Сергея Нарышкина. – Среди погибших их „непропорционально много“, и уже на нынешнем этапе фиксируются проблемы с поиском „добровольцев“ для ротации и „замены выбывших“ на украинском ТВД [театре военных действий]».

Ранее Нарышкин рассказал, что Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тыс. человек.