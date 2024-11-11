Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СВР: США рассматривают возможность устранить Зеленского
Соединенные Штаты Америки прорабатывают возможность провести выборы президента и депутатов Верховной Рады на Украине в следующем году в условиях ведения боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.
Как уточнили в ведомстве, это необходимо для того, чтобы устранить «чрезмерно зарвавшегося» президента Украины Владимира Зеленского.
На начальном этапе рассматривается возможность поспособствовать выдвижению подобной инициативы украинскими структурами через американские фонды и «мозговые центры».
Американские власти рассчитывают, что данное предложение должно получить «широкую общественную поддержку».
Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возможном выходе США из конфликта на Украине после инаугурации избранного Президента США Дональда Трампа. По мнению политика, выйти из конфликта США будет сложно, поскольку до этого американцы убеждали весь мир в том, что «война и санкции - это хорошо, а сторонники мира глупы».
Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы, победу в которых одержал кандидат-республиканец Дональд Трамп. Инаугурация избранного главы государства пройдет в январе 2025 года. Во время предвыборной гонки он неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»