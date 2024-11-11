Соединенные Штаты Америки прорабатывают возможность провести выборы президента и депутатов Верховной Рады на Украине в следующем году в условиях ведения боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

Как уточнили в ведомстве, это необходимо для того, чтобы устранить «чрезмерно зарвавшегося» президента Украины Владимира Зеленского.

На начальном этапе рассматривается возможность поспособствовать выдвижению подобной инициативы украинскими структурами через американские фонды и «мозговые центры».

Американские власти рассчитывают, что данное предложение должно получить «широкую общественную поддержку».

Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возможном выходе США из конфликта на Украине после инаугурации избранного Президента США Дональда Трампа. По мнению политика, выйти из конфликта США будет сложно, поскольку до этого американцы убеждали весь мир в том, что «война и санкции - это хорошо, а сторонники мира глупы».

Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы, победу в которых одержал кандидат-республиканец Дональд Трамп. Инаугурация избранного главы государства пройдет в январе 2025 года. Во время предвыборной гонки он неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине.