Вашингтон и Лондон готовят теракты против военных баз России в Сирии, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии», – передает РИА Новости.

Ранее в СВР сообщали о нежелании США и Великобритании способствовать стабилизации ситуации в Сирии. Согласно поступающим данным, уходящая администрация США и руководство Британии, после свержения президента Сирии Башара Асада, стремятся не допустить улучшения обстановки в этой стране. «В более широком плане они ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.