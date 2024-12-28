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СВР: США и Великобритания готовят теракт на военные базы России в Сирии
Вашингтон и Лондон готовят теракты против военных баз России в Сирии, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии», – передает РИА Новости.
Ранее в СВР сообщали о нежелании США и Великобритании способствовать стабилизации ситуации в Сирии. Согласно поступающим данным, уходящая администрация США и руководство Британии, после свержения президента Сирии Башара Асада, стремятся не допустить улучшения обстановки в этой стране. «В более широком плане они ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.
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