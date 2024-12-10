СВР: Партнеры США просят РФ «не останавливаться на полпути» на Украине

Немалое число партнеров США из азиатских, африканских и латиноамериканских стран просят РФ «не останавливаться на полпути» при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Вы не представляете, какое количество партнеров США из стран Азии, Африки, Латинской Америки в контактах с нами просят нас, что называется, не останавливаться в украинском конфликте на полпути», – рассказал он в интервью журналу «Разведчик».

В ноябре в США состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Избранный глава государства неоднократно заявлял о необходимости достижения мира на Украине. Трамп вступит в должность после инаугурации, которая состоится январе.