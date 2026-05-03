Свора бродячих собак набросилась на девушку в Пятигорске

В Пятигорске завели уголовное дело по статье о халатности после нападения своры бродячих собак на девушку. Инцидент произошел в поселке Горячеводский на улице Больничной, передает ТАСС.

Сперва по факту нападения собак на девушку проверку начала прокуратура. Позже в региональном управлении СК заявили, что возбуждено уголовное дело.

Пострадавшей оказали медпомощь, ее жизни ничего не угрожает. Меры по организации отлова безнадзорных животных в данном поселке приняты.