Волонтеры привезли мобилизованным из Татарстана продукты, медикаменты и автомобиль

Бойцам Новошешминского района, которые сейчас располагаются в Херсонской области, ДНР и ЛНР, волонтеры-предприниматели доставили очередную партию гуманитарного груза, сообщили в администрации района.

Фото: © «Татар-информ»

Братья Александр Евгеньевич и Александр Викторович Козловы, Ришат Ситдиков, Котов Геннадий, Евгений Козлов и Алексей Трондин собрали гуманитарный груз исходя из потребностей ребят.

Фото: © «Татар-информ»

Вес груза составил порядка 6 тонн. Волонтеры привезли бойцам генераторы, бензопилы, продукты питания, медикаменты, тепловизоры, а также именные посылки от родных и близких. А фермер Козлов Николай купил и передал нашим ребятам Chevrolet Niva.

Фото: © «Татар-информ»

В сборе гуманитарной помощи приняли активное участие районная администрация, предприниматели, фермеры и все неравнодушные жители муниципалитета.

Фото: © «Татар-информ»

Настроение у бойцов боевое. Они передали землякам большой привет и поблагодарили за поддержку и обещали вернуться совсем скоро с Победой.