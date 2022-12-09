«Своих не забываем»: в Казани школьники почтили память героев Отечества

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в казанском литературном музее Габдуллы Тукая состоялся конкурс чтецов «Лишь в отважном сердце вечность есть» среди школьников 5 – 8-х классов, приуроченный ко Дню героев Отечества.

Торжественную церемонию открыла Галуся Кадырова — мама гвардии капитана Ильназа Кадырова, участника СВО, посмертно награжденного орденом Мужества. Сквозь слезы она поблагодарила участников за то, что они продолжают чтить память о героях России.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«С самого первого дня специальной военной операции мой сын находился в зоне боевых действий. Самым главным он считал благополучие своих солдат. Его не стало 14 апреля этого года при обстреле воинской части. 15 апреля он должен был уйти в отпуск, мы ждали его живым и здоровым. Мне тяжело говорить и осознавать, что его больше нет с нами. Страна всегда будет помнить своих героев, которые несмотря ни на что защищали и укрепляли великую державу», — сказала она.

На конкурс в этом году поступило более 100 заявок. В финальный отборочный тур попали 20 участников. Жюри предстояло оценить видеоролики конкурсантов в четырех номинациях: креативный подход, оригинальность работы и выразительность отражененной темы, а также художественное и техническое исполнение работы.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Первое место занял ученик пятого класса Многопрофильного лицея Артем Шарапов с произведением «Баллада о матери», участник получил диплом первой степени и подарки. Второго места удостоился ученик кадетской школы Тимофей Иванов со стихотворением «Ветер войны», а третье место по праву досталось ученице школы №64 Анастасии Шарафутдиновой, представившей произведение «Бинты».

Организатор конкурса, а также председатель жюри Марат Корнилов поделился впечатлениями после просмотра творческих видеороликов.

«Я убежден, что конкурс развивает патриотизм у нашего младшего поколения. Мы увидели их внутренний взгляд к сегодняшнему дню, их воспитание, которое заложено от родителей. Когда они рассказывали произведение, было заметно их трепетное отношение к героям, они будто заново переживают все моменты. Они действительно глубоко внутри себя проживают эти эмоции, им тяжело, они с болью в глазах делятся с нами этим», — считает он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Корнилов также обратил внимание, что дети с интересом изучают историю и литературу нашего Отечества. «Ошибочное мнение транслируется, что школьникам неинтересно восполнять свои знания о нашей великой России. Дети доказали, что для них конкурс и День героев Отечества имеют большую ценность», — заключил он.

Мама участницы Анастасии Шарафутдиновой объяснила, для чего они заявились на конкурс и почему выбор пал на стихотворение «Бинты».

«Брат находится в зоне специальной военной операции. Мы решили выбрать такое стихотворение, потому что в госпиталях много санитаров и раненных бойцов. Нам понравилась тематика. Мы хотели передать главную суть. Врачи должны аккуратнее и мягче относиться и лечить раненых. Я стараюсь воспитывать свою дочь в любви к родной земле, к падшим солдатам. Это наши герои, они для нашего благополучия готовы на все, а наша задача не забывать о них и помнить всегда, а не только в определенные дни», — сказала она.