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Руc Тат
Общество 11 сентября 2023 10:31

«Своих не бросаем»: в Менделеевске продолжается активная поддержка бойцов спецоперации

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«Своих не бросаем»: в Менделеевске продолжается активная поддержка бойцов спецоперации

В Менделеевске состоялся благотворительный концерт-акция «Своих не бросаем» в поддержку бойцов специальной военной операции.

На площади у Дворца культуры имени С. Гассара поставили два благотворительных ящика для сбора денежных средств. Каждый мог внести посильный вклад в оказание помощи военным из Менделеевска.

На уличной сцене в течение вечера выступили творческий коллектив ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Виват, Шурави», участники вокальной группы «Аккорд», народный театр имени Ашрафа Ахунова, заслуженный коллектив народного творчества РФ «Шаян», народный ансамбль эстрадного танца «Кристалл» и другие артисты.

«Такие акции проходят в духе Года патриотического воспитания и служат сразу двум целям — поддержке наших ребят и воспитанию подрастающего поколения», — заявил на деловом понедельнике глава района Радмир Беляев.

Совет ТОС «Поселок» отправил военным две маскировочные сети, которые лично забрал боец из Менделеевска с позывным Начпрод.

Фото: пресс-служба Менделеевского района.

#спецоперация
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