Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Своих не бросаем»: в Менделеевске продолжается активная поддержка бойцов спецоперации
В Менделеевске состоялся благотворительный концерт-акция «Своих не бросаем» в поддержку бойцов специальной военной операции.
На площади у Дворца культуры имени С. Гассара поставили два благотворительных ящика для сбора денежных средств. Каждый мог внести посильный вклад в оказание помощи военным из Менделеевска.
На уличной сцене в течение вечера выступили творческий коллектив ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Виват, Шурави», участники вокальной группы «Аккорд», народный театр имени Ашрафа Ахунова, заслуженный коллектив народного творчества РФ «Шаян», народный ансамбль эстрадного танца «Кристалл» и другие артисты.
«Такие акции проходят в духе Года патриотического воспитания и служат сразу двум целям — поддержке наших ребят и воспитанию подрастающего поколения», — заявил на деловом понедельнике глава района Радмир Беляев.
Совет ТОС «Поселок» отправил военным две маскировочные сети, которые лично забрал боец из Менделеевска с позывным Начпрод.
Фото: пресс-служба Менделеевского района.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»