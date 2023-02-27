«Своих не бросаем»: молодежь РТ отправила варенье и письма в зону спецоперации

Участники татарстанского проекта «Сопровождаемое проживание» и Центр социальной адаптации «БлагоДарю» присоединились к акции в поддержку бойцов «Обещаю вернутьСя». В рамках акции в зону специальной военной операции на Украине активисты отправили банки с вареньем, рисунки и письма с пожеланиями, чтобы российские военнослужащие поскорее вернулись домой.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Само название акции говорит само за себя. При этом слово вернуться состоит из двух частей: вернуть ту баночку, в которой находится варенье, и вернуться живым и здоровым домой. Этот проект очень добрый и тёплый еще и потому, что инициатива исходит от молодежи, в частности, от детей. У каждого дома есть варенье, поэтому оно ассоциируется с теплом родного дома. Так наши воины почувствуют нашу заботу, внимание и желание увидеть их как можно скорее дома», — отметила депутат Государственной Думы от Татарстана Татьяна Ларионова.

В коробке уместилось около 30 банок с малиновым, вишневым и апельсиновым вареньем. В скором времени посылка отправится в зону проведения спецоперации. Так семь участников проекта «Сопровождаемое проживание» и Центр социальной адаптации «БлагоДарю» решили поддержать солдат на передовой.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ

«Сама идея акции зародилась очень давно. Специальная военная операция на Украине длится около года, и такой эмоциональной поддержки, на мой взгляд, сейчас очень не хватает. Вы помните, как раньше наши бабушки передавали нам варенье и обязательно просили баночку вернуть обратно. И когда мы просим бойцов вернуть пустые баночки назад — мы просим их вернуться живыми и здоровыми на Родину. Сегодня более 10 тыс. банок передано нашим бойцам. Вместе с вареньем они получат частичку тепла и дома, им станет уютнее на душе», — уверена заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

Одним из участников акции стал выпускник Дербышкинского детского дома-интерната Вячеслав Турин. По его словам, единственный сейчас вариант поблагодарить российских военных — отправить варенье, рисунки и письма на передовую как символ домашнего тепла и знак того, что каждого бойца ждут его родные и близкие.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Можно считать, что баночки варенья — это запоздалый подарок нашим солдатам к 23 Февраля. Сегодня бойцы защищают нашу Родину, находясь в зоне проведения специальной военной операции, и мы благодарны им за их отвагу, смелость и мужество. Если бы не они, мы бы не могли быть в спокойствии и мире. Участвуя в акции, мы говорим им спасибо», — поделилась своим пониманием смысла акции ее участница Зоя Николкина.

Помимо варенья, ребята подготовили рисунки и письма, содержащие слова поддержки и пожелания оставаться стойкими и сильными духом. «Эти рисунки значат, что бойцы всегда готовы встать на защиту нашей Родины. Своим участием в акции мы хотим поддержать российских военнослужащих», — подчеркнул участник акции Гоша Дыньков.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Проект «Сопровождаемое проживание» — это главная альтернатива закрытым учреждениям — психоневрологическим интернатам. Ребята с ментальной инвалидностью в сопровождении специалистов живут в доме, учатся минимальному самообслуживанию — от бытовых дел до планирования собственного бюджета, а также ездят на учёбу в техникум. Кто-то даже устроился на работу и научился добираться до нее на общественном транспорте.

«На сегодняшний день Центр социальной адаптации начал реализацию первого проекта в Татарстане — это сопровождаемое проживание для людей с ментальными нарушениями. Этот проект реализуется при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова. Ребята всегда интересуются всем, что происходит в мире. И когда они увидели по новостям, как неравнодушные люди вяжут тёплые носки, отправляют гуманитарную помощь они высказали желание также поддержать наших солдат», — заметила руководитель АНО ЦСА «БлагоДарю», экс-директор Дербышкинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Гульнара Галиахметова.

Организаторами акции «Обещаю вернутьСя» является Министерство по делам молодежи Татарстана совместно с республиканским отделением партии «Единая Россия». Личную поддержку проекту оказывает депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.