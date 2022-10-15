«Своих не бросаем»: лениногорцы отправили гуманитарную помощь батальонам «Алга» и «Тимер»

Лениногорцы присоединились к сбору гуманитарного груза бойцам на передовой, а также помогают мобилизованным землякам и их семьям.

Жители города и района передали мобилизованным землякам гуманитарную помощь Фото: leninogorsk-rt.ru

Теплая одежда и письма согревают бойцов

Лениногорцы передали гуманитарную помощь батальонам «Алга» и «Тимер». Груз собирается и отправляется из города уже в пятый раз. Председатель общества «Содружество пограничников» города Лениногорска Артем Сарбаев всегда поддерживает связь с командирами батальонов.

«Мы созваниваемся, уточняем, что именно сейчас необходимо бойцам на фронте, на передовой. Ситуация на фронте каждый день меняется, сейчас начался сезон дождей, поэтому по максимуму постарались собрать бойцам „Алга“ и „Тимер“ теплые вещи, дождевики, пленку для укрытия», — рассказал он.

В посылках также упакованы бензопилы, цепи и многое другое. Такие акции будут продолжаться. «Эта помощь нужна нашим землякам, поскольку бойцы батальонов видят нашу поддержку, наши посылки, письма согревают им души», — уверен Артем Сарбаев.

Также лениногорцы передали мобилизованным землякам гуманитарную помощь — это продукты питания, питьевая вода, одежда, медикаменты, антисептики, средства личной гигиены, бытовая химия, постельное белье, а также балаклавы и толстовки из флиса.

У здания Дворца культуры собрались те, кто участвовал во Всероссийской акции «Шьем для наших! Лениногорск, Татарстан» Фото: leninogorsk-rt.ru

Швейный блогер разработала лекала для толстовок и балаклав

Перед отправкой машин у здания Дворца культуры собрались те, кто участвовал во Всероссийской акции «Шьем для наших! Лениногорск, Татарстан». Это руководители и сотрудники предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели и бизнесмены района, а также все неравнодушные жители Лениногорского района.

Инициатором, руководителем и координатором общественного движения «Шьем для наших!» стала Альбина Зарипова. У нее есть своя швейная мастерская. Она создала в соцсетях группу с призывом объединиться всех швей города и района. Лениногорские рукодельницы быстро откликнулись на призыв и организовали цех по пошиву толстовок и балаклав. К благому делу присоединились и все сельские поселения района. Сельчане собирали деньги, а швеи закупали на них ткань и швейную фурнитуру.

Лекала для толстовок и балаклав разработала швейный блогер Элина Патыкова. Затем активистки отшили 70 комплектов. На это ушло два рулона флиса (60 метров).

Лениногорские рукодельницы организовали цех по пошиву толстовок и балаклав Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Будем еще шить столько, сколько потребуется!»

Светлана Казакова одной из первых откликнулась на призыв помочь нашим бойцам. Она считает это своим гражданским долгом. За один свободный от основной работы день она сшила 13 балаклав. «Ждем ткань, которая в пути, будем еще шить столько, сколько потребуется!» — эмоционально заявляет она.

Параллельно были связаны теплые носки для солдат. Согреть их теплом пожелали рукодельницы совершенно разных возрастов — это и молоденькие девушки, и уже бабушки. Они даже распечатали приятные слова поддержки для солдат и положили записки в каждый носок.

Не остались в стороне и школьники района: для акции «Письмо солдату» они нарисовали очень много трогательных рисунков. Все детские послания аккуратно упакованы в посылки.

В коробки постарались вместить и все остальное, что необходимо бойцам во время спецоперации: медикаменты, средства индивидуальной защиты, футболки, термобелье, питание.

Две «Газели» с грузом под звуки патриотической песни Олега Газманова «Вперед, Россия!» отправились до Альметьевска, где гуманитарная помощь будет перегружена в фуры, а затем доставлена до места назначения.

Напомним, Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября.