«СВОи – значит под защитой»: в Нижнекамске пройдет ярмарка вакансий для бойцов и их семей

19 февраля в Нижнекамске для участников специальной военной операции и их семей пройдет ярмарка вакансий «СВОи – значит под защитой. Вместе». Мероприятие станет площадкой, где можно одновременно решить вопросы трудоустройства, получить консультации специалистов и поучаствовать в тематических встречах.

В рамках программы запланирован формат «Разговор на равных» – консультации по вопросам работы, переобучения, выплат и льгот. Специалисты кадрового центра и социальных служб ответят на практические вопросы и помогут сориентироваться в доступных возможностях.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Для участников подготовлены и дополнительные активности. Состоится мастер-класс «Идеальный макияж за 10 минут», встреча с психологом «Шаг навстречу», посвященная внутренней поддержке и ресурсам, а также практика с нумерологом «Рисую жизнь», направленная на осмысление личных возможностей. Для детей от 5 до 14 лет организуют интерактивную «Ярмарку профессий» с играми и элементами профориентации.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, на отдельные площадки требуется предварительная регистрация. Ярмарка пройдет по адресу: ул. Г. Тукая, 18.