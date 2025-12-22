«СВОи защищают, граница на замке, нам нечего бояться»: боец из Челнов о службе и боях

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Для челнинского военнослужащего с позывным Гагарин кадетская школа №82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова стала отправной точкой в жизни: здесь формировались характер и ценности, которые определили его путь. Сегодня он участвует в специальной военной операции и во время краткого отпуска вернулся в родные стены, где все начиналось.

С детства Гагарин увлекался историей Великой Отечественной войны, участвовал в поисковом движении, рос в атмосфере дисциплины и ответственности. Сам он уверен: именно кадетская школа во многом повлияла на его выбор. Сейчас, по его словам, «СВОи защищают, граница на замке, и нам нечего бояться».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Утро в школе №82 начинается с построения – строго и четко, как в армии. Когда-то в этом строю стоял и Гагарин.

Выпускник прошлых лет снова прошел маршем перед началом занятий, словно возвращаясь в детство. В образовательном учреждении особое внимание уделяют порядку и патриотическому воспитанию.

«Основная миссия нашего образовательного учреждения – это подготовка ребят как к военной службе, так и к службе на гражданском поприще. На сегодняшний день в зоне специальной военной операции несут службу более 50 наших выпускников, более 40 ребят обучаются в военных высших учебных заведениях. Мы гордимся тем, что причастны к воспитанию тех, кто достойно несет службу и охраняет рубежи страны», – отметила директор школы №82 Эльмира Шарипова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С кадетами работают офицеры – занятия проходят по огневой, тактической, медицинской, физической и строевой подготовке.

«Именно эти элементы воинского дела формируют кадета как будущего воина – дисциплинированного, сильного, решительного, мужественного и ответственного», – подчеркнул заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию Михаил Лакиза.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Занятия по пулевой стрельбе в школьном тире Гагарин помнит особенно хорошо. Тогда – пневматическая винтовка и четкий выстрел в десятку, сегодня – боевые задачи на передовой. Навыки, полученные в школе, спустя годы пригодились в реальных условиях специальной военной операции.

«Навыки стрельбы необходимы в любом виде Вооруженных сил. Наши ребята с достоинством выполняют свой долг. Стреляют не только из автоматов и пистолетов – при стрельбе из танков, гранатометов, при авиационных пусках тоже нужно уметь прицеливаться», – рассказал педагог дополнительного образования Раиф Шайхутдинов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Особое место в школе занимает музей и макет «Маннаново поле», посвященный подвигу Героя Советского Союза Ильдара Маннанова. Историю Великой Отечественной войны Гагарин знал со школьной скамьи – в седьмом классе он вступил в поисковый отряд «Кадет».

«Мы выезжаем в поисковые экспедиции в Белоруссию, Волгоградскую, Ленинградскую области, находим артефакты периода Великой Отечественной войны и пополняем музей», – рассказала командир отряда Ольга Шестерова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Барабаны – еще одно увлечение выпускника. В школьные годы он участвовал в парадах, выступал на торжественных мероприятиях и конкурсах. Спустя шесть лет Гагарин снова взял палочки в руки и сыграл вместе с нынешними кадетами, словно на мгновение вернувшись в прошлое.

Сегодня у него другие «инструменты» – квадрокоптеры. Гагарин служит сапером ударных дронов и выполняет боевые задачи в зоне СВО. Он – гордость школы и пример для подрастающего поколения.

В зале боевой славы школы №82 собрана история Героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. Как отмечают педагоги, история действительно циклична: 80 лет назад Курскую область освобождали деды и прадеды, сегодня эту задачу выполняют их потомки.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Гагарин участвовал в боях за освобождение Курской области. На защиту Родины пошел добровольно. Признается, в первые дни было страшно, но сомнения исчезли, когда вместе с товарищами удалось спасти мирных жителей.

«Помню, как доставали из дома бабушку, она была лежачая, были и дети. Все радовались, что мы пришли и вытащили их. Выносили через окно, по серке, потому что беспилотники были активны, несли через лесополку до эвакуационной группы», – вспоминает военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Свой первый боевой опыт он называет решающим.

«Подняли “птицу” ночью, по нашим товарищам работала Баба-Яга. Мы ее сбили, спасли пехоту. Были крики радости – спасибо, что сбили», – рассказывает Гагарин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Его работа – подготовка боеприпасов, дронов и вылетов на боевые задания. И решение пойти на службу он считает осознанным.

«Патриотичность сыграла большую роль. Я не жалею, что продолжаю службу», – говорит он.

За его спиной – мирные жители, Родина и семья. И пока он выполняет боевые задачи, делает все, чтобы люди не знали, что такое жить под звуками обстрелов. Потому что, как он сам говорит, СВОи защищают.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.