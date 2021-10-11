Застройщики зададут вопросы Росреестру в прямом эфире

Задать свои вопросы специалистам Росреестра в прямом эфире в соцсети Instagram 12 октября с 14 часов смогут представители организаций, которые строят объекты недвижимости, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Темами обсуждений в ходе онлайн-общения станут порядок предоставления документов в Росреестр РТ, причины приостановления регистрации прав, особенности регистрации объектов недвижимости в новостройках, порядок регистрации доли в праве общей собственности на общее недвижимое имущество в многоквартирном доме и т.д.

Вопросы уже сейчас принимаются в директе официального аккаунта Росреестра Татарстана @rosreestr_tatarstana в Instagram. Ответит на них во время прямой линии начальник отдела госрегистрации недвижимости по инвестиционным проектам Управления Росреестра по РТ Александра Абдуллина.