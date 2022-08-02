На этой неделе свои двери для школьников Казани открыл Казанский Вертолетный Завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех». Вместе с АНО «Центр развития детей и подростков «РАМПА» 15 школьников посетили предприятие и своими глазами увидели увлекательный процесс производства вертолетов. Ознакомившись с техникой безопасности и изучив богатую историю Казанского Вертолетного Завода в Музее Трудовой Славы, дети под руководством опытных специалистов посетили цеха предприятия. Там они познакомились с основными этапами производства и сборки техники — увидели то, что обычно скрыто от посторонних за стенами КВЗ.

Во время экскурсии школьникам представилась уникальная возможность пообщаться с профессионалами своего дела и задать им множество самых разных вопросов об их работе. От вопроса о том, почему черный ящик оранжевого цвета, а один из вертолетов черного — как оказалось, чтобы первый был более заметен, а второй, наоборот, для маскировки, таково желание заказчика, до вопросов о назначении тех или иных деталей.

В первую очередь дети попали в фюзеляжно-сборочный цех, затем — в малярно-обойный. Там ребята узнали о том, как собирают вертолеты, понаблюдали за работой специалистов в режиме реального времени, своими руками смогли потрогать фюзеляж настоящего вертолета.

В монтажно-сборочном цехе ребята увидели, как выглядят уже готовые вертолеты Ми-8, Ми-38 и Ансат, и даже смогли попасть внутрь одного из них и посидеть в салоне настоящего вертолета.

«Проверяете вертолет на летучесть?» — прозвучал вопрос. В ответ специалист завода, который, как сам признается, стал инженером, потому что всегда хотел создавать авиационную технику, рассказал об испытаниях готовых вертолетов. Так школьники узнали о том, что проверка исправности всех систем техники — ответственный и многоэтапный процесс. От проверки работы электрических систем с помощью специального электростенда, до испытаний на летном поле летчиками-испытателями.

Так и произошло знакомство школьников с особенностями важной, ответственной, требующей внимания и концентрации работы инженеров вертолетного завода. «Ну что, кто придет к нам работать?» — и в ответ несколько поднятых рук, утвердительных возгласов. Те же, кто становиться инженером-конструктором пока не надумал, тоже охотно согласились с тем, что поездка на завод была познавательной, полезной и очень интересной.



Под конец экскурсии в ответ на вопрос о том, куда нужно поступать учиться, специалист по персоналу отметила, что, в первую очередь, учиться нужно там, где самим хочется — тогда работа точно будет приносить удовольствие. А понять свои склонности и желания можно, знакомясь с работой самых разных специалистов в непосредственной близости с реальным производством. Именно поэтому «Центр развития детей и подростков «РАМПА» и дальше будет организовывать такие важные экскурсии для детей и подростков на различные предприятия Республики Татарстан.