Своевременно и правдиво: Мухаметшин дал поручение СМИ Татарстана

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поручил республиканским СМИ освещать жизнь в регионе честно и своевременно. Об этом он сказал на итоговой коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», которая прошла в казанском IT-парке.

«Ваша задача – своевременно, честно и правдиво рассказывать, показывать и освещать дела, которые реализуются в Татарстане, до нашего четырехмилионного населения республики», – сказал Мухаметшин.

Итоги работы Республиканского агентства «Татмедиа» в 2024-м он оценил положительно.

«В целом поставленные задачи выполнены. В это трудное время! А легких времен у нас и не бывало! Пандемия, СВО и так далее. Во все тяжелые времена вы были вместе с властью, вместе с народом. Через вас мы доходили до наших людей, до граждан Республики Татарстан», – сказал он представителям медиаотрасли.