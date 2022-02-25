Марат Сафиуллин: «Своевременная уплата налогов экономит время и деньги»

О работе по сокращению налоговой задолженности, последствиях несвоевременной уплаты налогов и способах погашения долгов рассказал в интервью ИА «Татар-информ» руководитель УФНС России по РТ Марат Сафиуллин.

«В прошлом году в Татарстане число должников по налогам снизилось более чем на 155 тысяч человек»

Марат Адипович, закончился еще один пандемийный год, который отразился не только на здоровье людей, но и на экономике. Что вы можете сказать о налоговой платежеспособности татарстанцев?

Марат Сафиуллин: «Татарстан по-прежнему остается лидером по уплате налоговых платежей в Приволжском федеральном округе» Фото: пресс-служба УФНС России по РТ

По итогам прошлого года задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в республике снижена. Соотношение объема задолженности к поступлениям (так называемый показатель DTI) составляет в Республике Татарстан 3,97, год назад было 4,66. И по этому показателю мы в десятке лучших управлений по России.

Если говорить о текущих долгах и о начисления 2021 года, то, безусловно, нельзя не отметить, что Татарстан по-прежнему остается лидером по уплате налоговых платежей в Приволжском федеральном округе. В установленные сроки налогоплательщики нашего региона оплатили большую часть начислений, перешло в задолженность лишь менее 7% начислений 2021 года. И из этой задолженности в результате принятия мер принудительного взыскания уже поступило 74% долга. Ранее этот показатель был на уровне 60-70%.

Какова общая задолженность по налогам в Татарстане?

По состоянию на 1 января 2022 года задолженность в консолидированный бюджет Татарстана составила 8,5 млрд рублей. И это самое низкое значение за последние 5 лет. Треть указанной суммы – задолженность по имущественным налогам физических лиц. Необходимо отметить, что при росте сумм начислений имущественных налогов с физлиц в 2021 году на 400 млн рублей количество должников по итогам года снизилось более чем на 155 тыс. человек.

Это результат нашей совместной работы со всеми министерствами и ведомствами, нашего республиканского штаба во главе с заместителем Премьер-министра РТ – руководителем Аппарата Кабинета Министров Татарстана Шамилем Гафаровым.

«Большинство должников – трудоспособные граждане в возрасте от 25 до 60 лет»

Вы сказали, что количество должников уменьшилось, но все-таки они есть. Среди какой категории граждан они встречаются чаще всего?

«Основная масса должников – это люди трудоспособного возраста от 25 до 60 лет, и большинство из них – это владельцы транспортных средств» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Как ни парадоксально, основная масса должников – это люди трудоспособного возраста от 25 до 60 лет, и большинство из них – это владельцы транспортных средств. Поэтому мы совместно со службой судебных приставов и органами ГИБДД регулярно выходим в рейды по задержанию недобросовестных автовладельцев. Эта работа будет проводиться, пока не будет погашена вся задолженность.

В прошедшем году значительно увеличилось количество таких мероприятий. В результате было задержано около 700 транспортных средств должников, которые на сегодня уже погасили налоговую задолженность в общей сумме более 23 млн рублей (91%) и могут свободно передвигаться по дорогам. Остальные автомобили изъяты и находятся на стоянках для проведения их оценки и реализации в рамках исполнительного производства.

В текущем году уже 24 транспортных средства попали в поле зрения участников рейдов, итог – 98% долга погашено на месте.

Какие еще последствия грозят должникам?

Негативные последствия неуплаты налога не ограничиваются только арестом транспортных средств. До полного погашения долга происходит его увеличение за счет пеней, которые начисляются за каждый день просрочки уплаты налога; госпошлины в размере не менее 200 рублей за рассмотрение дела судом, исполнительского сбора.

В числе мер ответственности – запрет на выезд из страны, арест и реализация имущества, арест всех счетов должника, запрет на регистрационные действия в отношении всего имущества.

Кроме того, в Татарстане действует правило: обязательное условие для получения мер государственной поддержки из регионального и местного бюджета – это отсутствие задолженности по налогам. Должники рискуют получить отказ в материальной поддержке от государства.

«В Татарстане действует правило: обязательное условие для получения мер государственной поддержки из регионального и местного бюджета – это отсутствие задолженности по налогам» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Здесь очень важно понимать, что долгом является любая сумма, начиная от одной копейки. Незначительные суммы долга – это, как правило, начисленные суммы пени за несвоевременную уплату налогов.

«Сегодня информацию о задолженности по налогам можно получать даже с помощью СМС-сообщений»

Последствия не из приятных. Каким же образом тогда происходит информирование граждан о задолженности?

Все начинается с направления уведомления об исчисленных налогах по каждому объекту, далее, если отсутствует оплата – направляется требование об уплате налогов. Потом – копия заявления налогового органа о выдаче судебного приказа. И, наконец, от мирового судьи поступает сам приказ. О возбуждении исполнительного производства на основании такого приказа службой судебных приставов должник также информируется.

Отмечу, что налоговые органы сообщают в первую очередь о начислениях. Сведения о пенях в документах отражаются справочно.

Где можно проверить долги по налогам?

Можно подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или скачать бесплатное мобильное приложение «Налоги ФЛ». В качестве пароля для входа можно использовать учетную запись Госуслуг.

Классический способ – через получение квитанции на уплату налога. Ее может выдать любой налоговый орган Татарстана, кроме специализированных межрайонных инспекций ФНС Татарстана №18 и 20.

Помимо этого узнать сведения о задолженности можно в филиалах МФЦ, отделениях ГИБДД и Миграционной службе, также в АО «Бюро технической инвентаризации РТ» и Почте России.

Проверить долги по налогам, можно подключившись к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или скачав бесплатное мобильное приложение «Налоги ФЛ» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Для удобства граждан в республике периодически работают мобильные офисы налоговых органов в торговых центрах, на рынках и в других местах массового пребывания людей.

Наша служба динамично развивается в сторону сервисности и клиентоцентричности. Поэтому в конце прошлого года появилась возможность в личном кабинете родителей подключить семейный доступ и также видеть актуальные сведения о долгах детей.

Кроме того, сегодня мы предлагаем еще один способ владения информацией о налоговой задолженности: посредством получения СМС-сообщений или электронных писем о сумме долга. Для активации услуги необходимо направить в налоговый орган соответствующее согласие.

Граждане могут подключить услугу в «Личном кабинете налогоплательщика», через мобильное приложение «Налоги ФЛ» в блоке «Обращения – Прочие ситуации», а также на сайте ФНС России – в блоке «Контактная информация – Настройки».

Организации и индивидуальные предприниматели направляют согласие по телекоммуникационным каналам связи, либо из личного кабинета.

Традиционный вариант – отправка по почте – также не отменен. Однако наиболее удобным способом, на мой взгляд, является электронный, так как занимает меньше минуты.

«Утрата статуса ИП не освобождает от уплаты "предпринимательских" долгов по налогам»

Правда ли, что информацию о чьей-либо задолженности можно просмотреть в общедоступных источниках?

Да, задолженность не относится к налоговой тайне. Процедура ее взыскания публична. Долги физического лица подтверждаются судебным актом, получив который судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство. Вся информация размещается в «Банке данных исполнительных производств» на интернет-сайте ФССП России.

«Долги физического лица подтверждаются судебным актом, получив который, судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство» Фото: © ИА «Татар-информ»

Любой желающий, в том числе, например, банк, в который вы обратились за кредитом, или потенциальный работодатель, который хочет оценить вашу добросовестность и платежеспособность, может это проверить.

Все же почему налогоплательщики не платят? Возьмем, к примеру, граждан. Наверное, многие не согласны с размером налога?

Если неуплата вызвана несогласием с расчетом налога, то необходимо обратиться в налоговый орган. Лучше это сделать до наступления срока уплаты. Каждый может в любой момент обратиться за проведением совместной с налоговым органом сверки по расчетам с бюджетом. При этом перерасчет возможен в отношении трехлетнего периода начислений. Наше ведомство открыто к конструктивному диалогу и разрешению вопросов в досудебном порядке.

К слову, данные об имуществе поступают в налоговые органы от соответствующих госорганов. Например, начисление транспортного налога осуществляется с даты регистрации транспортного средства в органах ГИБДД до даты снятия с учета по конкретному владельцу. Поэтому во избежание недопонимания все юридически значимые действия в отношении объектов собственности необходимо доводить до конца!

То же самое касается и фиксированных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Специально еще раз обращаюсь к индивидуальным предпринимателям, которые стоят на учете, но не осуществляют предпринимательскую деятельность. Обязанность по уплате страховых взносов существует, пока вы не исключены из ЕГРИП! Не забывайте об этом.

Утрата должником статуса индивидуального предпринимателя не аннулирует его долг перед бюджетом, и поэтому налоговый орган будет производить взыскание задолженности всеми доступными средствами.

«Любой человек может заплатить налог за один клик»

А если должник не платит в связи с тяжелым финансовым положением, есть ли возможность учесть его состояние?

Да, должник вправе получить отсрочку (рассрочку) по федеральным налогам и страховым взносам на срок до трех лет, по остальным налогам – до одного года.

«Должник вправе получить отсрочку (рассрочку) по федеральным налогам и страховым взносам на срок до трех лет, по остальным налогам – до одного года» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Поможет в определении возможности получения отсрочки специальный сервис на сайте ФНС России – «Интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов». По результатам ответов на несколько вопросов программой будет предложен перечень документов, с которым необходимо обратиться в налоговый орган для рассмотрения заявления о возможности предоставления отсрочки/рассрочки по существу, либо альтернативное решение.

Насколько легко платить налоги?

При желании любой человек справится с этим в один клик. Можно воспользоваться личным кабинетом физического лица или индивидуального предпринимателя на сайте ФНС России или их мобильными приложениями. На сайте ведомства работает специальный сервис «Уплата налогов и пошлин». Кроме того, никто не отменял традиционных способов уплаты через банки, отделения почты России и платежные терминалы. Более того, налоги можно оплатить и за других людей: супругов, детей, родителей или просто знакомых.

Самозанятым в мобильном приложении «Мой налог» предлагается подключить функцию «Автоплатеж» с использованием банковской карты.

Также физлица могут воспользоваться досрочной уплатой налогов в виде единого налогового платежа, который действует по принципу электронного кошелька и позволяет избежать неточности в заполнении документов.

А юрлица могут воспользоваться единым налоговым платежом?

Для них такая возможность появится с 1 июля этого года. Нововведение принесет целый ряд преимуществ, среди которых снижение издержек на операции по уплате налогов, упрощение ее процедуры и исключение ошибок при перечислении платежей.

Для применения особого порядка уплаты необходимо провести сверку расчетов с налоговым органом. Если по результатам совместной сверки расчетов не будет выявлено разногласий, в апреле текущего года налогоплательщику надо подать заявление о применении особого порядка уплаты в налоговый орган по месту своего учета либо направить в налоговый орган в электронной форме по ТКС.

Фото на анонсе: Салават Камалетдинов