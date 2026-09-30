Своевременная оплата избавит должников от повторных выплат из-за индексации

Сумма долга может существенно увеличиться из-за неисполнения финансовых обязательств по решению суда в срок. Об этом напомнил мировой судья судебного участка № 1 по Сабинскому судебному району Татарстана Руслан Набиуллин.

Поводом для разъяснения стало дело, по которому был вынесен судебный приказ о взыскании с должника задолженности, а также расходов по уплате государственной пошлины.

«Данная норма выступает процессуальной гарантией защиты имущественных интересов взыскателя от инфляционных процессов, — поясняет Руслан Набиуллин. — Важно понимать, что индексация не является штрафом или наказанием. Она позволяет восстановить ту сумму, которая была бы у взыскателя, если бы должник исполнил свои обязанности своевременно», – отметил Набиуллин.

Своевременное добровольное исполнение обязательств позволяет избежать этих дополнительных расходов.