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Общество 19 апреля 2024 15:09

«Своего не бросил»: боец «Пятнашки» вынес с передовой на плече раненого товарища – видео

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О поступке одного из российских военнослужащих из подразделения «Пятнашка», который на плече вынес раненого товарища с передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал в своем телеграм-канале военный корреспондент Павел Кукушкин.

В публикации говорится, что во время выполнения боевой задачи бойцы попали под артиллерийский обстрел кассетными боеприпасами. Один из мужчин получил ранения обеих ног. Сослуживец оказал ему первую медпомощь, после чего раненного на себе около пяти километров до точки эвакуации.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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