«Без истории нет будущего»: главные архивисты страны собрались в Казани спустя 20 лет

Всероссийское совещание главных хранителей фондов госархивов субъектов России открылось сегодня в Казани. Главные архивисты страны собрались, чтобы изучить опыт Татарстана и обсудить актуальные проблемы отрасли, главная из которых – сохранность исторических документов.

Гульнара Габдрахманова: «Госкомитет по архивному делу РТ в конце прошлого года получил новое здание в поселке Столбище. Теперь свободных площадей хватит на полвека вперед» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С 2018 года отремонтировано 45 муниципальных архивов»

Насекомые и плесневые грибы – главные враги документов, хранящихся в госархивах страны. Для сохранности старых бумаг необходимо выдержать специальный температурно-влажностный режим. Кроме того, помещения должны иметь вентиляцию, исправную пожарную сигнализацию, металлические стеллажи и соответствовать всем необходимым требованиям. К счастью, таких проблем нет в Татарстане. Госкомитет по архивному делу РТ в конце прошлого года получил новое здание в поселке Столбище. Теперь свободных площадей хватит на полвека вперед.

«Мы счастливы, что для Татарстана эти вопросы неактуальны на сегодняшний день. Мы получили в прошлом году замечательное здание, построенное специально для архивохранилища Росреестра, где предусмотрены пожарная сигнализация, видеонаблюдение, необходимый температурно-влажностный режим. Все стеллажи у нас металлические, мобильные, передвижные», – сообщила журналистам председатель Госкомитета по архивному делу РТ Гульнара Габдрахманова.

Новое здание, куда Государственный архив переехал в несколько этапов, было создано по принципу «Архивного городка». Оно имеет переменную этажность – от двух до шести этажей и общую площадь 23,7 тыс. квадратных метров.

Новое здание, куда Государственный архив переехал в несколько этапов, было создано по принципу «Архивного городка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы на сегодняшний день имеем свободные площади еще на 50 лет хранения и очень надеемся, что сможем сохранить весь материал, который представляют нам предприятия и организации», – отметила Габдрахманова.

Благодаря поддержке Президента и Правительства в Татарстане с 2018 года отремонтировано 45 муниципальных архивов, за исключением одного в Елабуге. Сейчас продолжается ремонт ведомственных архивов.

«По программе капитального ремонта муниципальным архивам ежегодно выделяют 50 млн рублей. За эти годы более 800 млн рублей нам было выделено на ремонт архивов», – проинформировала Габдрахманова.

Из-за того, что не все предприятия и организации сдавали документы в архивы, часть этих материалов была утеряна. Существовала и проблема с местами хранения документов, которую удалось решить. По программе, которую согласовал Президент РТ, выделяются средства на приведение учреждений к нормативным условиям.

Габдрахманова назвала три главные задачи, которые стоят перед архивистами. Самая главная из них – в обеспечении сохранности документов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Секретные материалы ФСБ хранятся в отдельном хранилище

По словам Габдрахмановой, у Госархива РТ есть прекрасные серверы. Ведомство получило лицензию ФСБ на хранение секретных материалов, которые складируются в отдельном хранилище.

«У нас есть место для редакции нашего журнала «Эхо веков», прекрасное помещение для проведения мастер-классов, занятий Школы юного архивиста, встреч и конференций на любую тему», – добавила председатель Госкомитета по архивному делу РТ.

Ведомство получило лицензию ФСБ на хранение секретных материалов, которые складируются в отдельном хранилище Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Габдрахманова назвала три главные задачи, которые стоят перед архивистами. Самая главная из них – в обеспечении сохранности документов, приведении условий хранения в нормативные, чтобы избежать их утери. Второй важный вопрос – введение электронного документооборота.

«На сегодняшний день пока даже нет понятия, что такое электронный документ, в каком виде мы его должны принимать, как мы его должны хранить и что будет в будущем являться юридически значимым документом в электронном виде», – пояснила она.

Третий вопрос заключается в популяризации исторических документов для патриотического воспитания молодежи. Только архивы могут показать историческую правду, чтобы современное поколение понимало, когда его вводят в заблуждение. Именно для этого и нужны архивные документы, подчеркнула Габдрахманова.

Василь Шайхразиев: «Мы уже сегодня создаем историю: все данные, все цифры, которые будут указаны, в конечном итоге лягут в архив госкомитета» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кто не помнит свою историю, у того нет будущего»

Важность обеспечения сохранности документов отметил в своем выступлении на Всероссийском совещании заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

«Кто не помнит свою историю, у того нет будущего, и это девиз вашей службы. Мы уже сегодня создаем историю: все данные, все цифры, которые будут указаны, в конечном итоге лягут в архив госкомитета. Если через 10-15 лет или к юбилейной дате нужно будет посмотреть – когда собирались, какие темы обсуждали, кто приезжал, какие решения принимали, люди смогут это сделать», – сказал он, обращаясь к участникам встречи.

Спикер заметил, что в Госархиве Татарстана хранятся фотографии, тексты и почетные грамоты советских времен. На первый взгляд, кажется, что все это было буквально вчера, но это уже история. И главная задача работников госархива заключается в том, чтобы ее сохранить. Информация должна быть оцифрована и общедоступна, поскольку востребована татарстанцами. К примеру, при выходе на пенсию. Кроме того, теперь людям не нужно бегать за различными справками, их можно получить в электронном виде, не выходя из дома.

«Человек, отработав стаж, начинает собираться на пенсию. Ему раньше говорили: нужно принести вот эту справку, сходить за ней туда-то. Раньше только и занимались этим, а сейчас для этого в Татарстане и в России созданы все условия», – подчеркнул Шайхразиев.

В федеральных архивах хранится свыше 250 тыс. дел с плесневыми повреждениями. Документы с такими поражениями различной интенсивности подвергаются специальной обработке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В федеральных архивах хранится свыше 250 тыс. дел с плесневыми повреждениями»

Актуальные проблемы обеспечения сохранности документов архивного фонда страны обозначила заместитель начальника Управления – начальник отдела обеспечения сохранности и учета Управления комплектования, обеспечения сохранности, учета и использования Федерального архивного агентства Галина Хабибуллина. Это модернизация систем пожарной сигнализации и электрооборудования, автоматического газового пожаротушения, наличие современных стеллажей, соблюдение специальных условий хранения и многие другие.

«В Российском государственном военно-историческом архиве установлено наличие насекомых. В двух федеральных архивах 71 хранилище с повышенной запыленностью. Важное место среди проблем обеспечения сохранности документов на бумажной основе занимает защита архивных документов от грибов, обусловленных несоблюдением условий хранения и возникновением аварийных ситуаций», – пояснила она.

По словам спикера, в федеральных архивах хранится свыше 250 тыс. дел с плесневыми повреждениями. Документы с такими поражениями различной интенсивности подвергаются специальной обработке. Восстановление пострадавших документов проводится методом реактивной сушки в условиях низких температур.

В среднем за год архивные учреждения страны осуществляют реставрацию свыше 3,3 млн листов документов на бумажной основе. При этом в реставрации нуждаются почти 8,6 млн единиц хранения.

«За 2019 -2021 годы в федеральных архивах отреставрировано более 11 тыс. особо ценных экземпляров хранения на бумажной основе объемом 436 тыс. листов. В их числе старинные рукописи и графики, альбом с библиографическими документами Антона Рачинского, эскизы Фаины Раневской и другие», – сообщила Галина Хабибуллина.

Андрей Юрасов: «Казань стала местом проведения Всероссийского совещания главных хранителей фондов госархивов не случайно. В регионе есть чему поучиться» Фото: historyrussia.org

Заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов в своем выступлении заметил, что в Татарстане за последние годы многое сделано в плане развития материально-технической базы государственного и муниципального архивов. И во всем этом есть немалая заслуга руководства региона.

Юрасов пояснил, что Казань стала местом проведения Всероссийского совещания главных хранителей фондов госархивов не случайно. В регионе есть чему поучиться. Первое Всероссийское совещание прошло 20 лет назад, в ноябре 2002 года в Нижнем Новгороде, в нем приняли участие 250 руководителей и специалистов государственных и муниципальных архивов. В работе второго Всероссийского совещания принимают участие представители почти всех субъектов страны. В течение двух дней они обсудят актуальные проблемы в сфере архивного дела и наметят дальнейшие пути их решения.