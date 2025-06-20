СВО стала одной из самых популярных в Татарстане тем для создания фейков

В Татарстана тема специальной военной операции стала одной из самых популярных для создания фейков. Об этом говорили на Петербуржском международном экономическом форуме, где обсудили результаты работы Международной ассоциации по фактчекингу.

Участие в сессии «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий» приняли генеральный директор АНО «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак, представители МИД России, Бразилии, Германии, Австрии и компаний-партнеров проекта.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, современные технологии позволяют даже на смартфоне создавать фейковые истории, которые могут нанести больше ущерба, чем стратегически продуманные государственные меры.

Согласно данным АНО «Диалог Регионы», в этом году в России было зафиксировано более 1,8 тыс. уникальных фейков — это рекордный показатель с начала проведения наблюдений , включая весь период специальной военной операции. При этом количество копий дезинформации заметно снизилось и составило 2,39 млн просмотров — это в 1,6 раза меньше, чем в 2024 году, и в 2,4 раза меньше, чем в 2023 году.

В Республике Татарстан с начала года выявлено и разоблачено 17 уникальных фейков, которые получили более 5,5 тыс. копий в медиаресурсах. Общее количество просмотров фейковых новостей в регионе — почти 37,5 млн. Аналитики отмечают, что наиболее часто поднимаемой темой фейков в Татарстане стала специальная военная операция .

Повышение качества работы с фейками и необходимость обучения фактчекингу подчеркнул в ходе встречи генеральный директор АНО «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак.

«Сегодня принципы фактчекинга не до конца понятны даже профессиональному сообществу. Экспертиза часто отсутствует даже у тех, кто работает в этой сфере. Это связано с развитием технологий и тем, что профессия трансформировалась, а информации стало гораздо больше. Чтобы восполнить пробелы в знаниях, мы запускаем бесплатные образовательные курсы на сайте GFCN», – отметил он.

На официальном сайте Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-checkingNetwork запущен бесплатный образовательный раздел, где каждый желающий может освоить навыки критического мышления и проверки информации.