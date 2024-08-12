СВО, ремонт сетей и нацпроекты: автобусный марафон приехал в Мензелинск

Автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» приехал в Мензелинский район. Муниципалитет стал 16-м по счету в туре. В рамках мероприятия спикеры встретились с жителями в местном доме культуры, обсудили идеи и предложения в части благоустройства, поддержки бойцов СВО и их семей, нуждающихся категорий граждан и рассмотрели другие вопросы.

Участниками мероприятия стали глава Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, руководитель Татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, глава муниципалитета Айдар Салахов и актив района. Модератором выступил известный ведущий, журналист ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

«В районе на должном уровне организована работа по организации гуманитарной помощи землякам, находящимся в зоне специальной военной операции. Никто не остается в стороне от этой благой миссии, которая объединяет нас: мы отправляем технику, строительные материалы, инструменты, организуем ярмарки добра, изготавливаем маскировочные сети, блиндажные свечи. Сухие супы, приготовленные жительницами района, стали брендом Мензелинска. Также оказываем помощь городам Лисичанск, Рубежное. Семьи, у которых сыновья, мужья, отцы участвуют в СВО, находятся под постоянным вниманием», – рассказал Салахов.

Он также отметил, что в районе проводится работа по призыву на контрактную службу. В первую очередь ее одобряют тем, кто ранее уже служил в рядах российской армии или бывал в горячих точках и имеет боевой опыт. Глава Мензелинского района поблагодарил Правительство за своевременные денежные выплаты и подчеркнул, что совместно с коллегами будет и дальше продолжать эту работу.

Волновали жителей района также вопросы обновления инженерных сетей и коммуникаций. Салахов напомнил о том, что Раис Татарстана Рустам Минниханов на минувшей неделе анонсировал программу, которая позволит обновить их и улучшить условия в том числе для мензелинцев. Ранее в районе пытались сделать это своими силами, однако ввиду большого объема работ средств на это не хватало. Однако удалось провести капитальный ремонт водозабора, теперь он способен очистить и дать городу почти 8 тыс. кубометров воды в сутки.

Обсудили в рамках встречи реализацию национальных проектов в Татарстане в целом и в Мензелинском районе в частности.

«Демографические темпы, которые есть в нашей стране, – отрицательные. Это тот вопрос, над которым надо усиливать нашу работу. Благодаря нацпроектам у нас появляются качественные и безопасные автомобильные дороги, реконструируется сфера ЖКХ, ремонтируются больницы, школы, дома культуры, что не может нас не радовать», – заключил Руслан Шигабуддинов.

У мензелинцев также были обращения и вопросы к приехавшим на встречу официальным лицам. Они попросили включить в планы на следующие пять лет развития республики строительство и ремонт дорог, расширение территории спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпиец» и ряд других объектов.

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).

Материал подготовлен при участии Дафизы Нуриевой

Фотографии предоставлены Павлом Легошиным