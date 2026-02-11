СВО объединяет: волонтеры Татарстана отправили на передовую 10 тонн помощи

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Очередную масштабную партию гуманитарного груза от жителей Татарстана отправили на передовую из Набережных Челнов. Вскоре она будет доставлена участникам СВО.

Коробка за коробкой – полный грузовик. Особенность этой отправки – не только продовольствие, медикаменты, теплые вещи и средства защиты, но и спецтехника.

«Парни, когда получают такую помощь, как будто частичку дома ощущают», – отметил Председатель РОО «Союз войск правопорядка» по РТ Ринат Мирзаянов.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Гуманитарный груз отправят по нескольким направлениям: ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области, Курск, Белгород.

«Сейчас проходит перегрузка из одной машины в другую, потому что маршруты разные. Везем маскировочные сети, супы, коляску для Курска и Белгорода, отопители, одежду, носки, белье, влажные салфетки – все самое необходимое», – рассказала волонтер Светлана Гурлева.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Благодаря слаженной работе волонтеров со всей республики удалось собрать 10 тонн гуманитарного груза.

«Хочется поблагодарить всех, кто помогает, – говорит заместитель председателя Союза по волонтерской работе Гулина Иделбаева. – Настрой боевой, верим, что вместе справимся».

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Одним из сопровождающих станет волонтер с позывным Холостой. Сбором гуманитарной помощи он занимается давно, но впервые решил лично доставить груз на передовую.

«В этот раз ребятам особенно важно, что их поддерживают родные и близкие», – говорит руководитель районного подразделения «Братство ветеранов боевых действий» Камиль Ганиев.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Особую значимость придал моменту погрузки визит бойца с позывным Шейх, находящегося в краткосрочном отпуске. На СВО он ушел по контракту, на передовой занимается уничтожением вражеских БПЛА.

«Всем хочу сказать спасибо. Такая поддержка очень помогает, когда находишься на передовой», – поделился военнослужащий.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Пока одни добровольцы формировали груз, другие создавали атмосферу единства – поднимали настроение песнями. Рядом на полевой кухне дымился котел с настоящей солдатской кашей и супом, участников угощали горячим травяным чаем с блинами.

«Хотели подбодрить всех, чтобы эта война скорее закончилась», – отмечают волонтеры.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Эта отправка – далеко не первая. Работа волонтерских штабов в Татарстане продолжается непрерывно. Уже начался сбор гуманитарной помощи для следующей, не менее масштабной отправки на передовую.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.